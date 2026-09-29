Berlin (ots) -
In den vergangenen beiden Tagen haben sich die SPD-Fraktionsvorsitzenden der Länder, des Bundes und der EU zu zahlreichen Themen ausgetauscht. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Sicherung guter Pflege, ein Prüfverfahren zu einem Verbot der AfD sowie die Zeitenwende als Impuls für die industrielle Entwicklung. Zu diesen Themen haben die SPD-Fraktionsvorsitzenden gemeinsame Erklärungen verabschiedet.
Beschluss FVK HB Pflege (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2026-09-28_beschluss_fvk_hb_pflege.pdf)
Beschluss FVK HB Prüfverfahren AfD-Verbot (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2026-09-28_beschluss_fvk_hb_prufverfahren_afd-verbot.pdf)
Beschluss FVK HB Zeitenwende (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2026-09-28_beschluss_fvk_hb_zeitenwende.pdf)
Pressekontakt:
SPD-Bundestagsfraktion
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Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
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Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6361557
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Beschluss FVK HB Pflege (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2026-09-28_beschluss_fvk_hb_pflege.pdf)
Beschluss FVK HB Prüfverfahren AfD-Verbot (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2026-09-28_beschluss_fvk_hb_prufverfahren_afd-verbot.pdf)
Beschluss FVK HB Zeitenwende (https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2026-09-28_beschluss_fvk_hb_zeitenwende.pdf)
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