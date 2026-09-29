Im Rahmen seiner Kampagne "A Clearer Way to Trade" hat PU Prime seine neu gestaltete Trading-App eingeführt, die Tradern eine einfachere und intuitivere Bedienung bietet.

Die neu gestaltete App führt Live Trading und Copy Trading enger zusammen und gibt den Nutzern zugleich mehr Kontrolle über ihre Hebeleinstellungen und die Verwaltung ihrer Positionen.

Eine integrierte Explore-Funktion bietet direkt in der Trading-App Marktnachrichten, Marktanalysen und Informationen zu Wirtschaftsterminen.



EBENE, Mauritius, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime, ein weltweit tätiger Online-Broker mit mehreren Lizenzen, hat im Rahmen seiner Kampagne "A Clearer Way to Trade" seine neu gestaltete Trading-App eingeführt. Bei der Neugestaltung wurden nicht einfach weitere Funktionen zu einer einzigen Oberfläche hinzugefügt. Stattdessen wurde die App entlang des gesamten Trading-Prozesses der Nutzer neu strukturiert, um das Trading übersichtlicher und intuitiver zu gestalten.

Die neue App baut auf einer Plattform auf, die bereits Anerkennung in der Branche gefunden hat, darunter durch jüngste Auszeichnungen bei der FX Expo Buenos Aires und der iFX Expo Dubai sowie einen Global Forex Award 2026. Dies unterstreicht den anhaltenden Fokus von PU Prime auf die Verbesserung des Trading-Erlebnisses über den gesamten Prozess hinweg.

Einfacheres Copy Trading

Die neu gestaltete App erleichtert den Nutzern den Wechsel zwischen verschiedenen Trading-Aktivitäten und vermeidet unnötige Zwischenschritte. Eine zentrale Trading-Oberfläche erleichtert den Wechsel zwischen Konten für Live Trading und Copy Trading und ermöglicht es den Nutzern, mit nur wenigen Schritten Signalgeber zu suchen und ihnen zu folgen. Durch die engere Verknüpfung dieser Funktionen vereinfacht die neue App die Abläufe und macht Copy Trading im gesamten PU-Prime-Ökosystem leichter zugänglich.

Mehr Kontrolle über das Risikomanagement

Die neu gestaltete App gibt den Nutzern zudem mehr Kontrolle über ihre Risikopositionen beim Trading. Berechtigte Nutzer können den Hebel direkt bei der Orderaufgabe anpassen, ohne sich an den Kundensupport wenden zu müssen. Dadurch lassen sich die Kontoeinstellungen bequemer direkt in der App verwalten.

Auch die Verwaltung von Positionen wurde durch eine Funktion zum gleichzeitigen Schließen aller offenen Positionen vereinfacht, sodass Nutzer bei raschen Veränderungen der Marktbedingungen schneller reagieren können. Zusammen geben diese Verbesserungen Tradern mehr direkte Kontrolle über wichtige Funktionen zur Verwaltung ihrer Konten und Positionen.

Marktnachrichten und Analysen direkt in der App

Die neue Explore-Funktion macht Marktinformationen direkt beim Trading verfügbar. Die Nutzer können direkt in der App schnell Marktbewegungen überblicken, wichtige Entwicklungen verfolgen und sich auf bevorstehende Wirtschaftstermine vorbereiten. Ausgewählte Marktanalysen aus etablierten Quellen liefern zusätzlichen Kontext und unterstützen die Nutzer bei der Einschätzung von Marktchancen.

Da Marktanalyse und Handelsausführung in einer einzigen Umgebung zusammengeführt werden, müssen die Nutzer bei der Beobachtung der Märkte seltener zwischen mehreren Plattformen wechseln.

Zum Start der neuen App

Anlässlich des Starts der neu gestalteten App führt PU Prime eine In-App-Aktion mit Verlosung und Einzahlungsbonus durch, die vom 29. September bis zum 27. Oktober 2026 läuft. Teilnahmeberechtigte Nutzer können über die PU-Prime-App an der Aktion teilnehmen und dabei das neu gestaltete Trading-Erlebnis kennenlernen.

Die Kampagne "A Clearer Way to Trade" steht für das Ziel von PU Prime, das digitale Trading einfacher, intuitiver und besser vernetzt zu gestalten, ohne Abstriche bei den Funktionen zu machen, die aktive Trader erwarten. Die neu gestaltete PU-Prime-App kombiniert ein modernes UI/UX-Design mit einer einheitlicheren Struktur und führt bislang verteilte Funktionen zusammen. Dadurch verbringen die Nutzer weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten und können sich stärker auf ihre Trading-Entscheidungen konzentrieren.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker. Das Unternehmen bietet regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 100 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Trading-Plattformen und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.

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