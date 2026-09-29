RBC hat das Kursziel für Nike-Aktie gesenkt. Von 45 auf 40 US$ geht es nach unten, die Einstufung "Sector Perform" bleibt aber bestehen. Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank legte seinen Ausblick auf den Quartalsbericht vor und zeigte sich dabei eher entspannt, was mögliche negative Überraschungen angeht. Wenig Spielraum für böse Überraschungen Das Enttäuschungsrisiko vor dem Ergebnisbericht zum ersten Geschäftsquartal, der am 1. Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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