Bereits der Börsengang von Shein war ein Flop und heute fällt die Shein-Aktie um -9% auf einen neuen Tiefststand. Wieso ist die Börse so enttäuscht vom chinesischen Fast-Fashion-Anbieter und können sich Anleger Hoffnung auf bessere Tage machen? Eine einzige Enttäuschung Der heutige Kurseinbruch der Shein-Aktie ist die Reaktion auf die ersten seit dem Börsengang vorgelegten Quartalszahlen des Unternehmens. Sie waren eine einzige Enttäuschung. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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