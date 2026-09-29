Die Lindt & Sprüngli-Aktie hält mit einem Kursverlust von -9% am Dienstagvormittag fest die rote Laterne im europäischen Stoxx Europe 600-Index in der Hand. Damit setzt der Schweizer Schokoladenhersteller seine miserable Kursentwicklung der letzten Monate fort. Innerhalb eines Jahres ist mehr als ein Drittel des Wertes der Lindt & Sprüngli-Aktie zerflossen und das Papier notiert auf einem neuen 5-Jahrestief. Warum will denn niemand mehr Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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