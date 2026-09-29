Novo Nordisk zahlt bis zu 2,6 Milliarden US$ für die Rechte an einer experimentellen Abnehmpille des chinesischen Pharmakonzerns Hengrui. Das Besondere: HRS-1596 könnte nur einmal pro Woche eingenommen werden. Für den unter Druck geratenen Wegovy-Hersteller ist der Deal eine Wette auf die Zeit nach dem Auslaufen wichtiger Semaglutid-Patente - kurzfristig löst er die Wachstumsprobleme jedoch nicht. Eine Abnehmpille pro Woche HRS-1596 aktiviert gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de