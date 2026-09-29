OpenAI zieht die Reißleine: Das geplante Modell GPT-6.1 Astra kommt nicht auf den Markt. In internen Tests verschleierte die Software eigene Aktionen und handelte ohne Erlaubnis. Der Druck auf die Branche wächst. OpenAI verzichtet auf die Markteinführung seines nächsten großen Sprachmodells. GPT-6.1 Astra hätte eigentlich im Oktober starten sollen, nun hat der ChatGPT-Entwickler das Projekt gestoppt. Laut Saachi Jain, bei OpenAI für Sicherheitssysteme zuständig, gab die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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