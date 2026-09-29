Kundenstimmen ordnen, Software-Prototypen im Look der eigenen App bauen, Feedback einholen, bevor Entwicklungszeit fließt: Was Vibe Coding für Produktentscheidungen leistet. Vibe Coding verändert gerade, wie Produktteams über Software entscheiden, die es noch nicht gibt. Statt eine Idee zu beschreiben, in Meetings dafür zu werben und auf freie Kapazität bei Design oder Entwicklung zu warten, bauen Produktmanager:innen heute selbst einen klickbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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