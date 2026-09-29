München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Johannes Winkel (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union)
Charlotte Knobloch (Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern)
Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)
Jagoda Marinic (Autorin)
Nikolaus Blome (RTL/n-tv)
Debatte um Sozialreformen und Koalitionskurs
Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) und der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU).
Ein Leben für die Demokratie und gegen Diskriminierung
Im Gespräch: die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch.
Es kommentieren: der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, die Autorin Jagoda Marinic und der RTL/n-tv Politikchef Nikolaus Blome.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6361569
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Johannes Winkel (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union)
Charlotte Knobloch (Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern)
Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)
Jagoda Marinic (Autorin)
Nikolaus Blome (RTL/n-tv)
Debatte um Sozialreformen und Koalitionskurs
Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) und der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU).
Ein Leben für die Demokratie und gegen Diskriminierung
Im Gespräch: die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch.
Es kommentieren: der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, die Autorin Jagoda Marinic und der RTL/n-tv Politikchef Nikolaus Blome.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6361569
© 2026 news aktuell