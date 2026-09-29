REMAX Germany heißt ab sofort REMAX Deutschland. Mit der Umbenennung will das Immobilienmaklernetzwerk ein sichtbares Zeichen für seine strategische Weiterentwicklung und stärkere Verankerung im deutschen Markt setzen. Das Immobilienmaklernetzwerk REMAX Germany hat seinen Namen geändert und firmiert ab sofort unter der Bezeichnung REMAX Deutschland. Mit der Anpassung des Namens will das Netzwerk die stärkere Verankerung im deutschen Immobilienmarkt zum Ausdruck bringen. Der neue Name bringe auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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