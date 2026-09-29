KI birgt enormes Potenzial für mehr Entlastung im Makleralltag - wenn sie aktiv und verantwortungsvoll eingebunden wird. Welche Effizienzgewinne sich in der Praxis konkret ergeben und warum der Weg hin zur KI-gestützten Beratung Schritt für Schritt erfolgen sollte, erläutert der folgende Artikel. Ein Gastbeitrag von Artikel von Nele Wollert, Chief Sales Officer bei muffintech, und Vincenz Klemm, Mitgründer und Geschäftsführer von Baobab Risk SolutionsDie Versicherungswirtschaft steht vor einem fundamentalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact