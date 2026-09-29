Hallo zusammen, neben dem YouTube-Kanal Philipp Haas - investresearch und meinem Fonds Haas invest4 innovation lag mein Fokus zuletzt weniger auf dem Blog. Gerade bei kleineren Aktien ist das deutschsprachige Publikum recht überschaubar, und mit Substack gibt es inzwischen eine modernere und deutlich einfachere Plattform. Deshalb werden die Inhalte von investresearch.net und dem Newsletter FINANZPOST künftig auf zwei Substacks aufgeteilt: Wenn du noch nicht dabei bist, schau gerne vorbei und abonniere die beiden Substacks. Bei Fragen oder Feedback melde dich jederzeit gerne bei mir. Viele GrüßePhilipp Haas P.S. Die Seite wird natürlich nicht abgeschaltet, aber erstmal pausiert und neue Inhalte findet man auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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