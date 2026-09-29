AstraZeneca steigt mit 2 Milliarden US-Dollar bei Summit Therapeutics ein und verbindet die Beteiligung mit einer umfangreichen Zusammenarbeit in der Krebsforschung. Die Summit-Aktie reagierte mit einem kräftigen Kurssprung, während Analysten bereits vor dem Deal sehr unterschiedliche Erwartungen an das Unternehmen hatten. Für AstraZeneca eröffnet die Transaktion zusätzliche Möglichkeiten in der Onkologie, ohne Summit vollständig übernehmen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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