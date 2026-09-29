EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände auf über 6 Millionen Token gestiegen sind, bei einem Gesamtbestand an Kryptowährungen, Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren von 17,2 Milliarden US-Dollar



29.09.2026 / 15:25 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen ETH Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 98 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" ("Alchemie der 5 %") zurückgelegt ETH ist das Makro-Asset mit der besten Wertentwicklung im dritten Quartal 2026 (bislang) und übertrifft den S&P 500 um 6.728 Basispunkte Tom Lee wird am 30. September 2026 die Hauptrede auf der KBW halten Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.698 US-Dollar pro ETH einem Wert von 13,7 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile in Höhe von 115 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten Die Summe aus Bitmine-Kryptobeständen, liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren sowie "Moonshots" beläuft sich auf 17,2 Milliarden US-Dollar; darin enthalten sind über 6 Millionen ETH-Token, liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von 672 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben NORWALK, Connecticut, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren und "Moonshots" von Bitmine aufinsgesamt 17,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Stand 27. September 2026 um 15:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens zusammen aus 6.001.302 ETH zu je 2.698 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 213 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 115 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 672 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,1 Millionen ETH) aus. "Die gesamten ETH-Bestände von Bitmine übersteigen nun 6 Millionen. Es ist eine enorme Leistung, diese Summe in weniger als 15 Monaten aufgebaut zu haben. Wir sehen bereits die Synergien und positiven Netzwerkeffekte, die sich aus dem Aufbau eines Anteils von fast 5 % am gesamten ETH-Angebot ergeben", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine. "Darüber hinaus sehen wir weiterhin bestätigende Anzeichen dafür, dass ein Krypto-Bullenmarkt im Gange ist, der Ende Juni begonnen hat. Unserer Ansicht nach sind institutionelle Anleger bei Kryptowährungen nach wie vor untergewichtet, und wir gehen davon aus, dass sie ihr Engagement in den letzten Monaten des Jahres 2026 ausbauen werden. Da das dritte Kalenderquartal (3Q26) nur noch etwas mehr als eine Woche dauert, verstärkt sich die Outperformance von Ethereum als Makro-Anlage weiter. Im bisherigen Verlauf des Kalenderquartals übertrifft ETH die anderen Makro-Anlageklassen um 6.728 Basispunkte und stellt diese damit in den Schatten", erklärte Lee. Tom Lee wird außerdem am 30. September um 11:20 Uhr (KST) im Walkerhill Hotels & Resorts in Seoul die Keynote auf der Korea Blockchain Week 2026 halten. Die 25-minütige Hauptrede ist Teil der Korea Blockchain Week, einer der führenden Konferenzen Asiens zum Thema Blockchain und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Korea Blockchain Week . "In der vergangenen Woche haben wir 17.362 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede einzelne Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die aktuelle Botschaft des Vorsitzenden ( Link hier ) für Juli 2026 unter dem Titel "ETH ist das Heilmittel gegen das 'Uncanny Valley' des Reichtums". Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Zum 27. September 2026 beläuft sich der Gesamtwert der von Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 ETH (13,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.698 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. "Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) würde sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 424 Millionen US-Dollar belaufen (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,62 %)", erklärte Lee. "Die annualisierten Staking-Einnahmen werden nun auf 358 Millionen US-Dollar prognostiziert. Und diese 5,1 Millionen ETH machen 84 % der 6,00 Millionen ETH aus, die von Bitmine gehalten werden. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,62 % (annualisiert)", fuhr Lee fort. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 25. September 2026) und belegte damit Platz 94 in den USA - hinter Twilio Inc. (Platz 93) und vor Philip Morris International (Platz 95) unter den 5.704 in den USA notierten Aktien ( , statista.com, und Fundstrat-Research). Die Krypto-Bestände von Bitmine führen die Rangliste der Ethereum-Reserven an und belegen weltweit den zweiten Platz - hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 845.080 BTC im Wert von rund 75 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso tiefgreifend sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "rechnet mit", "schätzt", "prognostiziert", "strebt an", "Ziele", "kann", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "Ansicht", "sieht" oder ähnlichen Ausdrücken, deren Verneinung oder anderen vergleichbaren Formulierungen zu erkennen sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative "Alchemy of 5 %"), sowie Aussagen, wonach das Unternehmen dieses Ziel in 15 Monaten zu 98 % erreicht habe; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Verwaltung der Treasury-Bestände, einschließlich Aussagen über fortlaufende wöchentliche ETH-Zukäufe seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 und den Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Treasury-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von ca. 424 Millionen US-Dollar bei voller Skalierung (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern unter Verwendung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,62 % gestaked wird) sowie der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 358 Millionen US-Dollar; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie die angestrebte Position als führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger; (v) Aussagen zur Wertentwicklung von ETH als bislang leistungsstärkstem Makro-Anlagewert im dritten Quartal 2026, der den S&P 500 um 6.728 Basispunkte übertrifft; (vi) die Einschätzung des Managements, dass institutionelle Anleger Kryptowährungen nach wie vor untergewichten, sowie die Erwartung, dass institutionelle Anleger ihr Krypto-Engagement in den letzten Monaten des Jahres 2026 ausbauen werden; (vii) die Einschätzung des Managements, dass sich ein Krypto-Bullenmarkt im Gange befindet, der Ende Juni begonnen hat; (viii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt "Crypto" für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie das Ende des Bretton-Woods-Systems 1971 und dass sich die daraus resultierenden Investitionen als besser als Gold erweisen werden; (ix) Aussagen zu den Investitionen des Unternehmens, einschließlich der Investition in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bietet Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI und dessen Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries; und (x) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshot"-Bestände des Unternehmens, einschließlich eines Gesamtbestands von 17,2 Milliarden US-Dollar und ETH-Beständen, die 4,9 % des gesamten ETH-Angebots ausmachen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie der spekulative Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; das Risiko, dass sich historische ETH-Kursbewegungen und die relative Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Makro-Anlagen nicht wiederholen oder keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung geben; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter (einschließlich Coinbase) und gemeldeten Marktwerten bei der Berechnung des Wertes seiner Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln, marktgängigen Wertpapieren und "Moonshot"-Anlagen sowie das Risiko, dass diese Werte nach dem in dieser Pressemitteilung genannten Datum und Zeitpunkt erheblich schwanken; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken, sowie das Risiko, dass die Aufnahme des Unternehmens in den Russell-1000-Index nicht die erwarteten Vorteile bringt; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen, seine wöchentlichen ETH-Käufe fortzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächliche Staking-Beteiligung, die Renditen, Vergütungen und Erlöse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Prognosewerten abweichen, die auf einer 7-Tage-Rendite basieren und davon ausgehen, dass ETH in großem Umfang vollständig gestaked wird; den Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Führungsspitze; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungs- und Regulierungsinitiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings (einschließlich Art und Umfang eines etwaigen indirekten Engagements bei OpenAI) und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Kriegsrisiken, steigende Renditen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen; die Unvorhersehbarkeit der Marktzyklen bei Kryptowährungen und die Genauigkeit der Erwartungen des Managements hinsichtlich der Beteiligung institutioneller Anleger; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren und der Belohnungsstrukturen; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens auf digitale Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten sowie Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die oben beschriebenen sowie die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung genannten Faktoren, wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt oder impliziert werden. Kopien dieser Unterlagen finden Sie auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ . Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-bmnr-gibt-bekannt-dass-die-eth-bestande-auf-uber-6-millionen-token-gestiegen-sind-bei-einem-gesamtbestand-an-kryptowahrungen-barmitteln-und-marktgangigen-wertpapieren-von-17-2-milliarden-us-doll-302892940.html



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