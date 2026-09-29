Weihnachts-Aktien: AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe

In den Supermärkten läuft das Geschäft mit Weihnachtsartikeln schon, im Depot auch? Am Scheinchentag haben wir uns angeschaut, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren.Weihnachtsaktien: In Dezember kann es schon zu spät sein! Wir haben zwar noch September, doch mit Beginn des letzten Quartals des Jahres sollten sich Anleger schon damit beschäftigen, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren könnten. Was könnte dieses Jahr auf den Wunschzetteln ganz oben stehen? Das neue iPhone oder der lang ersehnte Gaming-Blockbuster Grand Theft VI von Take-Two? Endlos Turbo Long auf Take-Two Interactive Software- WKN: MM1J4X Hebel: 3,48 Knockout: 145,44 $ Abstand zum …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran