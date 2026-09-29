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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
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Markus Weingran
29.09.2026 15:27 Uhr
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(2)

Weihnachts-Aktien: AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe

In den Supermärkten läuft das Geschäft mit Weihnachtsartikeln schon, im Depot auch? Am Scheinchentag haben wir uns angeschaut, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren.Weihnachtsaktien: In Dezember kann es schon zu spät sein! Wir haben zwar noch September, doch mit Beginn des letzten Quartals des Jahres sollten sich Anleger schon damit beschäftigen, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren könnten. Was könnte dieses Jahr auf den Wunschzetteln ganz oben stehen? Das neue iPhone oder der lang ersehnte Gaming-Blockbuster Grand Theft VI von Take-Two? Endlos Turbo Long auf Take-Two Interactive Software- WKN: MM1J4X Hebel: 3,48 Knockout: 145,44 $ Abstand zum …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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