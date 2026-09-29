Aue-Bad Schlema (ots) -Medical Beauty Research (MBR) hat Karim Sattar zum Head of Creative Artistry and Celebrities berufen. Die Position ist neu geschaffen: Sattar verantwortet die kreative Markeninszenierung von MBR sowie den Aufbau der Beziehungen zu internationalen Meinungsführern, Künstlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mit der Berufung stärkt das Unternehmen seine internationale Ausrichtung im Luxury-Skincare-Segment und baut die globale Sichtbarkeit der Marke weiter aus.Zu Sattars Aufgaben gehört außerdem die Positionierung von MBR im Umfeld nationaler und internationaler Auszeichnungen in den Bereichen Beauty, Health, Innovation und Nachhaltigkeit. Über sein Netzwerk erhält das Unternehmen Zugang zu internationalen Film- und Celebrity-Events; Sattar begleitet seit vielen Jahren internationale Schauspieler und deutsche Filmteams auf Branchenveranstaltungen."Die Hautpflege bewegt sich seit Jahren auf die Medizin zu. Genau an dieser Grenze arbeiten wir, und dort entscheidet sich, was in den nächsten Jahren als wirksam gilt. Mit Karim Sattar gewinnen wir jemanden, der diesen Anspruch nach außen trägt, ohne ihn zu vereinfachen", sagt Stefan Kalmund, CEO von Medical Beauty Research.MEHR ALS 25 JAHRE ERFAHRUNG ZWISCHEN MAKE-UP-ARTISTRY UND SKINCAREDer Make-up-Artist und Skin-Care-Experte verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche. Zuletzt war er als Global Senior Artist und Pro Face für UND GRETEL sowie als Global Communications Expert und Brand Ambassador für PRIMAVERA tätig. Zuvor prägte er über neun Jahre als internationaler Make-up-Artist und Trainer die Marke Dr. Hauschka und bekleidete verschiedene internationale Führungs- und Expertenrollen bei The Body Shop in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Er arbeitete unter anderem mit Jane Fonda, Fürstin Charléne von Monaco und Annie Lennox; seine Arbeiten erschienen in Vogue, ELLE, Harper's Bazaar, Marie Claire und Glamour."Schönheit beginnt mit gesunder Haut. Die Expertise von MBR auf internationalen Bühnen sichtbar zu machen, ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue", sagt Karim Sattar.HAUTPFLEGE AN DER GRENZE ZUR MEDIZINMBR entwickelt und produziert seit über 25 Jahren wissenschaftlich fundierte Hautpflegesysteme in Deutschland. Die Formulierungen entstehen gemeinsam mit Fachärzten der Dermatologie und Experten der ästhetischen Medizin und verbinden einen konsequenten Skin-Health-Ansatz mit hochkonzentrierten Wirkstoffsystemen. Das Portfolio umfasst heute rund 200 Produkte und professionelle Behandlungssysteme. Die Marke ist in mehr als 30 Ländern vertreten, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie internationale Märkte wie New York, Los Angeles, London, Istanbul und Monaco. Vertrieben werden die Produkte über medizinischästhetische Einrichtungen, spezialisierte Hautinstitute, Spas sowie den internationalen Online-Shop des Unternehmens.ÜBER MEDICAL BEAUTY RESEARCHMedical Beauty Research entwickelt und produziert hochwirksame Hautpflegesysteme an der Grenze zur Medizin. Seit über 25 Jahren fertigt das Unternehmen ausschließlich in Deutschland. Die Formulierungen entstehen gemeinsam mit Dermatologen und ästhetischen Medizinern und arbeiten mit hohen Wirkstoffkonzentrationen. Die Produkte sind in über 30 Ländern vertreten - neben Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem in New York, Los Angeles, London, Istanbul und Monaco - und werden im medizinisch-ästhetischen Umfeld sowie in spezialisierten Hautinstituten und Spas eingesetzt. www.mbrskin.comPressekontakt:REICHERT+ COMMUNICATIONS GmbHbeauty@reichertplus.comOriginal-Content von: MBR Skin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183511/6361575