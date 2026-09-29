Ruggell, Liechtenstein (ots) -Das Schweizer E-Commerce-Unternehmen hinter shisha-heaven.ch wird Teil des RMEP-PortfoliosRM Equity Partners (RMEP) übernimmt sämtliche Anteile an der Digital Heaven GmbH. Das Schweizer E-Commerce-Unternehmen betreibt mit shisha-heaven.ch und vape-schweiz.ch zwei Onlineshops für Vapes und E-Zigaretten. Mit RMEP als Partner will Digital Heaven sein Geschäft weiterentwickeln und seine Marktposition weiter stärken.Digital Heaven beliefert über seine Onlineshops insgesamt mehr als 100'000 Kundinnen und Kunden in der Schweiz und Liechtenstein aus eigenem Lager in Illnau. Zusammen verzeichnen die Onlineshops mehr als 17'000 Kundenbewertungen, welche die hohe Servicequalität unterstreichen.Mit der Übernahme baut RMEP seine Direct-to-Consumer-Aktivitäten aus. Der Onlinehandel mit Konsumgütern ergänzt die Online-Marktplätze und Consumer Apps im bestehenden Portfolio.«Digital Heaven hat ein E-Commerce-Unternehmen aufgebaut, das in einem stark regulierten Markt mit hoher Servicequalität und einem sorgfältig ausgewählten Sortiment überzeugt. Wir sehen grosses Potenzial, auf dieser Grundlage aufzubauen und das Geschäft gezielt weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, Digital Heaven gemeinsam mit dem Team in die nächste Wachstumsphase zu führen», sagt Eugen B. Russ, Managing Partner von RM Equity Partners.«Wir haben uns nach einer sorgfältigen Evaluation für RMEP entschieden. Uns verbindet ein ähnliches Verständnis von Unternehmertum: kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein klarer Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Gemeinsam schaffen wir eine starke Grundlage, um Digital Heaven in einem dynamischen Marktumfeld weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir auch künftig auf die bewährte Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern», erklärt das Gründerteam von Digital Heaven.Mit Unterstützung von RMEP soll Digital Heaven seine Onlineshops, das Sortiment, die Logistik und den Kundenservice gezielt ausbauen. Das dreiköpfige Gründerteam wird die Übergabe an die neue Geschäftsleitung persönlich begleiten und dem Unternehmen auch auf strategischer Ebene verbunden bleiben. So bleiben die etablierte Unternehmenskultur, das strategische Know-how und die langjährige Branchenerfahrung erhalten.Über RM Equity PartnersRM Equity Partners (RMEP) ist ein europäischer Investor mit Fokus auf Online-Marktplätze, Consumer Apps und SaaS-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ruggell, Liechtenstein.Die Unternehmen im RMEP-Portfolio beschäftigen mehr als 600 Mitarbeitende in Europa. Zum Portfolio gehören mehr als 50 digitale Marken, darunter die Outdoor-Plattform Bergfex aus Graz, die Navigations-App für Motorradtouren calimoto aus Potsdam und die Dating-App PURE aus Zug. Mit ihren digitalen Angeboten erreichen die Portofoliounternehmen weltweit mehr als 400 Millionen Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr.Pressekontakt:RM Equity PartnersCamelia SiskoE-Mail: office@rmep.comWebsite: https://www.rmep.comOriginal-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101682/100942625