Hagen (ots) -Von der ersten Idee über die realitätsnahe 3D-Visualisierung bis zur Installation vor Ort und einem umfassenden Full-Service-Paket ist GO4IT! Partner für die komplette medientechnische Betreuung von Messeauftritten und entwickelt ganzheitliche Messeauftritte für Mittelstands- und Großunternehmen. Moderne Messetechnik, interaktive Inhalte und ein zentraler Ansprechpartner sorgen dafür, dass Marken und Produkte optimal sichtbar werden. Sowohl deutschlandweit als auch im angrenzenden europäischen Ausland bietet GO4IT! ein Gesamtkonzept, das die komplette Veranstaltungstechnik, individuelle Aufbauten sowie alle relevanten Abläufe bis hin zum Livestream beinhaltet.Von der ersten Vision zum belastbaren KonzeptWer auf einer Messe ausstellt, möchte bestmögliche Aufmerksamkeit gewinnen, Gespräche anstoßen und sein Unternehmen überzeugend präsentieren. Der Weg dorthin ist jedoch anspruchsvoll und muss optimal geplant sein. Standgestaltung, Veranstaltungstechnik, Inhalte und zahlreiche beteiligte Gewerke müssen präzise aufeinander abgestimmt werden. GO4IT! versteht sich deshalb weniger als klassisches Messebauunternehmen, sondern vielmehr als technischer sowie logistischer Gesamtpartner für Messeauftritte.Das Unternehmen betreut Mittelstands- und Großunternehmen aller Branchen in ganz Deutschland und hat zudem Erfahrung im angrenzenden europäischen Ausland, wie etwa in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Manche Kunden kommen bereits mit einer innovativen Idee oder konkreten gestalterischen Vorstellungen. Andere wissen zwar, welches Produkt oder welche Botschaft sie präsentieren möchten, benötigen jedoch Unterstützung bei der Inszenierung. In beiden Fällen beginnt die Zusammenarbeit mit einer ausführlichen Beratung und der Konzeption eines beeindruckenden Messestands.Auf Basis der verfügbaren Fläche entwickelt GO4IT! ein technisches Konzept, das Raumaufteilung, Ton, Licht und Farbwirkung ebenso berücksichtigt wie geeignete Präsentationsmedien. Auf Wunsch entstehen zudem interaktive Anwendungen und Content zur übereinstimmenden Abrundung des Messeauftritts."Wer einen Messeauftritt plant, hat meistens genug um die Ohren. Standkonzept, Technik, Content, dazu mehrere Dienstleister, die alle etwas anderes sagen. Genau da wollen wir unseren Kunden den Rücken freihalten. Sie sollen sich ganz auf ihre Messe konzentrieren, um die Technik dahinter kümmern wir uns", sagt Maximilian Hüttenbrauck, Sales- und Key-Account-Manager bei GO4IT!.Planungssicherheit durch realitätsnahe 3D-Visualisierung und innovative TechnikEin wesentlicher Bestandteil der Planung bei GO4IT! ist ein virtuelles 3D-Modell des kompletten Messeauftritts. Es zeigt dem Kunden digital den fertigen Messestand, bevor Material bestellt, Technik installiert oder individuelle Einbauten gefertigt werden. Auf diese Art lassen sich Anordnung, Blickachsen, Farben, Beleuchtung und digitale Flächen frühzeitig bewerten, sodass Änderungen vorgenommen werden können, bevor finanzielle Mittel in den tatsächlichen Aufbau fließen. "Wir verantworten für unsere Kunden von der ersten Vision bis zum letzten Designelement und der Installation vor Ort den kompletten technischen Teil. In unserer im Vorfeld erstellten 3D-Visualisierung sehen unsere Kunden ihren Stand, bevor die erste Schraube sitzt und können in Ruhe entscheiden", erläutert Vertriebsmanager Hüttenbrauck.Für Unternehmen, die ihren technologischen Vorsprung später vor Ort optisch ansprechend und optimal unterstreichen möchten, empfiehlt sich der Einsatz moderner Displaylösungen. Eine COB-LED-Wand (Chip-on-Board) bietet hohe Kontraste, eine brillante Farbwiedergabe und eine verbesserte Erkennbarkeit aus unterschiedlichen Winkeln und größeren Entfernungen. Displays dieser vergleichsweise noch jungen Technologie sind zwar dünner als herkömmliche LED-Lösungen, zugleich aber extrem robust, stoßfest sowie wasser- und staubdicht. Sie sind daher auch besonders gut für Außenmessen geeignet. Ebenso finden sich im Bestand der GO4IT!-Messetechnik Licht- und Soundlösungen wie Scheinwerfer/Moving Heads, Beleuchtung für Messestände, Lautsprecher, Kamerasysteme und Infrastruktur um Livestreaming zu ermöglichen, sowieCOB-Wände, die das Umgebungslicht weniger reflektieren und daher selbst in grell ausgeleuchteten Hallen für ein geschlossenes, hochwertiges Erscheinungsbild sorgen.Interaktive Inhalte verlängern die AufmerksamkeitInteraktive Touch-Anwendungen und Gamification-Elemente machen Ihren Messestand zum Erlebnis. GO4IT! entwickelt maßgeschneiderte interaktive Lösungen, die Standbesucher aktivieren und Ihre Produkte oder Dienstleistungen erlebbar machen. Möglich sind beispielsweise haptische Buzzer, digitale Glücksräder oder individuell programmierte Anwendungen mit Gewinnchancen.Über ein digitales Interface können Inhalte und Parameter sogar während der Veranstaltung angepasst werden. Damit die Besucherferquenz dauerhaft hoch gehalten wird, lassen sich etwa Gewinnzyklen oder Ausschüttungen verändern. So kann auf den tatsächlichen Verlauf der Messe reagiert werden und der Auftritt bleibt absolut flexibel.Zum Leistungsportfolio von GO4IT! gehört außerdem die professionelle Aufzeichnung von Vorträgen, beispielsweise auf Messebühnen. Die Beiträge können live gestreamt oder anschließend geschnitten, nachbearbeitet und auf der Homepage, YouTube, Instagram oder anderen Plattformen veröffentlicht werden. Wenn gewünscht, kümmert sich GO4IT! um die Aufzeichnungen und digitale Verbreitung, entweder live im Stream oder nachbereitet als 16:9-Video oder 9:16-Video für Social Media. Dadurch reicht die Wirkung eines Messeauftritts weit über die aktiven Veranstaltungstage hinaus. "Am Ende zählt vor allem eins: dass unsere Kunden und ihr Produkt gesehen werden und daraus ihren Erfolg ziehen. Der aktive Stand ist das Mittel dafür. Besucher bleiben stehen, kommen ins Gespräch und der Auftritt lohnt sich. Genauso wichtig ist es, dass unsere Kunden einen einzigen Ansprechpartner haben, der alle Gewerke zusammenhält und ihnen die ganze Koordination abnimmt", betont Maximilian Hüttenbrauck.Auch während der Messetage stellt GO4IT! bei Bedarf Techniker vor Ort, etwa zur Durchführung und Betreuung von Live-Übertragungen. Darüber hinaus stehen Techniker für die Dauer der Messe telefonisch zur Verfügung, um technische Fragen schnell zu beantworten und unerwartete Schwierigkeiten rasch zu beheben.Frühzeitige Planung und Full-Service bis zum letzten MessetagFür kleinere Stände, deren technische Ausstattung weitgehend aus dem GO4IT!-Lagerbestand zusammengestellt werden kann, sollte eine Vorlaufzeit von etwa drei Monaten eingeplant werden. Größere Auftritte benötigen mindestens sechs Monate. Das gilt insbesondere, wenn individuelle Messemöbel, gebrandete Elemente oder spezielle Konstruktionen zur Raumaufteilung hergestellt werden müssen. Angesichts dieser Faktoren empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung.Der Full-Service für den Messeauftritt umfasst bei Bedarf die komplette Logistik rund um den Messestand. GO4IT! fungiert dabei als zentraler Ansprechpartner und koordiniert sämtliche Abläufe, von der Anlieferung und dem Aufbau über die fachgerechte Platzierung vor Ort bis hin zum Abbau und Rücktransport nach Veranstaltungsende. Für den Aussteller reduziert sich der organisatorische Aufwand damit auf ein Minimum: Während GO4IT! die logistischen Prozesse im Hintergrund steuert, kann sich das Unternehmen ganz auf seinen Messeauftritt und den Austausch mit den Besuchern konzentrieren."Gerade in der laufenden Herbstsaison und mit Blick auf das Frühjahr 2027 merken wir, wie sehr dieser umfassende Service gebraucht wird. Und am Ende ist die Rechnung ganz einfach: Wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns auch gut. Dafür stehen wir bei GO4IT!", resümiert Sales- und Key-Account-Manager Hüttenbrauck.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://link.go4it.gmbh/messePressekontakt:GO4IT! GmbHEnneper Str. 95A58135 Hagen+49 (0) 2331 595 33 33info@go4it-online.comwww.go4it-online.comOriginal-Content von: GO4IT! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170192/6361579