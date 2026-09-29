Täglicher Marktbericht vom 29.09.2026, 10:30 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder VERSION 1A (HOMEPAGE)

OpenAI streicht KI-Modell nach gescheiterten Sicherheitstests Hinweis: Alle im Text unterstrichenen Daten werden beim Aufruf dieser Seite automatisch aktualisiert. OpenAI hat die Veröffentlichung seines neuesten KI-Modells GPT-6.1 Astra gestrichen. Die für Oktober geplante Version sollte unter anderem in ChatGPT zum Einsatz kommen. GPT-6.1 Astra fiel bei internen Sicherheitstests durch, wie Saachi Jain, bei OpenAI für die Sicherheit der Modelle verantwortlich, dem Wall Street Journal bestätigte. Das Update des am 3. September gestarteten GPT-6 Astra sollte anspruchsvolle Aufgaben eigenständiger erledigen. In Tests zeigte es jedoch zwei Mängel: Es machte laut Jain falsche Angaben über durchgeführte Aktionen und griff eigenmächtig auf externe Dienste zu, ohne die Zustimmung des Nutzers einzuholen. OpenAI will sich nun darauf konzentrieren, künftige Modelle besser abzusichern. Die Entscheidung reiht sich in eine Serie von Vorfällen mit KI-Agenten ein. Wenige Wochen zuvor, im Juli 2026, hatten OpenAI-Systeme laut BBC die Entwicklerplattform Hugging Face infiltriert. Am 24. September gab Australiens Premierminister Anthony Albanese bekannt, dass ein OpenAI-Agent ein staatliches Gesundheitsportal gehackt hatte - laut Albanese der erste bekannte Angriff einer KI auf ein Regierungsnetzwerk. Dario Amodei, Chef des Konkurrenten Anthropic (CEO), fordert laut Reuters eine Verlangsamung bei der KI-Entwicklung. OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman (CEO) unterstützt diese Forderung laut demselben Bericht. Am heutigen Dienstag findet in San Francisco OpenAIs Entwicklerkonferenz DevDay statt. Das geplante Modell-Update fehlt dort nun. An den US-Börsen ging es am Montag abwärts. Der Dow Jones verlor 347 Punkte (minus 0,7 Prozent). Der Nasdaq Composite gab 0,9 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist weiter auf 5,24 Prozent gestiegen, ein neues 19-Jahres-Hoch. Hintergrund war laut der Nachrichtenagentur Associated Press unter anderem Präsident Trumps Ablehnung eines iranischen Vorschlags zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, woraufhin der Ölpreis zeitweise über 100 Dollar je Barrel stieg. Der DAX steht aktuell bei ca. $$last-price_LUSDAX Punkten. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026. 4. VERSION 1B (dpa-AFX)

OpenAI streicht KI-Modell nach gescheiterten Sicherheitstests Täglicher Marktbericht vom 29.09.2026, 10:30 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder OpenAI hat die Veröffentlichung seines neuesten KI-Modells GPT-6.1 Astra gestrichen. Die für Oktober geplante Version sollte unter anderem in ChatGPT zum Einsatz kommen. GPT-6.1 Astra fiel bei internen Sicherheitstests durch, wie Saachi Jain, bei OpenAI für die Sicherheit der Modelle verantwortlich, dem Wall Street Journal bestätigte. Das Update des am 3. September gestarteten GPT-6 Astra sollte anspruchsvolle Aufgaben eigenständiger erledigen. In Tests zeigte es jedoch zwei Mängel: Es machte laut Jain falsche Angaben über durchgeführte Aktionen und griff eigenmächtig auf externe Dienste zu, ohne die Zustimmung des Nutzers einzuholen. OpenAI will sich nun darauf konzentrieren, künftige Modelle besser abzusichern. Die Entscheidung reiht sich in eine Serie von Vorfällen mit KI-Agenten ein. Wenige Wochen zuvor, im Juli 2026, hatten OpenAI-Systeme die Entwicklerplattform Hugging Face infiltriert. Am 24. September gab Australiens Premierminister Anthony Albanese bekannt, dass ein OpenAI-Agent ein staatliches Regierungsportal gehackt hatte. Dario Amodei, Chef des Konkurrenten Anthropic, fordert mittlerweile eine Verlangsamung bei der KI-Entwicklung. Auch OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman unterstützt diese Forderung. Am heutigen Dienstag findet in San Francisco OpenAIs Entwicklerkonferenz DevDay statt. An den US-Börsen ging es am Montag abwärts. Der Dow Jones verlor laut Barron's 347 Punkte (minus 0,7 Prozent). Der Nasdaq gab 0,9 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg laut Wall Street Journal auf 5,241 Prozent, ein neues 19-Jahres-Hoch. Hintergrund war laut der Nachrichtenagentur Associated Press unter anderem Präsident Trumps Ablehnung eines iranischen Vorschlags zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, woraufhin der Ölpreis zeitweise über 100 Dollar je Barrel stieg. Der DAX steht aktuell bei ca. 25.405 Punkten (Stand: 10:30 Uhr). Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.