Microsoft hat die Verteilung des jüngsten Updates von Microsoft 365 aufgrund von Problemen gestoppt. Eigentlich sollte die Reparaturaktion dafür sorgen, dass ältere App-Versionen aktualisiert werden können. Stattdessen verschwanden sie teils ganz. Bei Updates für Microsoft-Produkte wie Windows kommt es immer wieder einmal zu Problemen. Für Aufsehen sorgte etwa der sogenannte Patch Tuesday vom 13. Januar 2026. Statt wie geplant kritische Sicherheitslücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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