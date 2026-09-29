Eine kostenlos verfügbare Datenbank, zehntausende Kunden und inzwischen Milliardenumsätze. Der CEO wechselt trotzdem zu Meta.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|647,50
|647,90
|21:44
|647,40
|647,90
|21:45
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|21:33
|OpenAI unveils 'dots' to rival to Meta's Muse, plus a $500 monthly plan
|21:23
|Schnäppchen oder Falle?: Super billig, aber gefährlich: Welche Aktien der KI zum Opfer fallen
|© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAISoftware-, Medien- und Dienstleistungsaktien sind so billig wie selten. JPMorgan rät trotzdem zur Vorsicht. Auf der Warnliste stehen auch SAP und Adobe. Ein Wert...
► Artikel lesen
|20:54
|OpenAI unleashes new agents known as Dots as Altman remains unfazed by Meta's Muse
|20:38
|OpenAI startet Always-on-Agenten dots gegen Metas Muse
|20:27
|These 2 Numbers Explain Why Warren Buffett and Bill Ackman Love Alphabet, Amazon, Microsoft, and Meta
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:00
|MongoDB launches Atlas Agent Engine, Atlas Infinite and MongoDB 9.0 at Investor Day
|17:07
|Meta Hires MongoDB's CEO As Its AI Push Takes Aim At HubSpot's Customers
|16:43
|MongoDB stock falls as CEO Desai departs after less than a year
|15:54
|MongoDB bricht um 18 % ein: Meta wirbt CEO ab
|Eine kostenlos verfügbare Datenbank, zehntausende Kunden und inzwischen Milliardenumsätze. Der CEO wechselt trotzdem zu Meta Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|14:54
|MongoDB partners with Cognition to speed legacy migrations
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|META PLATFORMS INC
|647,90
|+2,92 %
|MONGODB INC
|297,00
|+0,87 %