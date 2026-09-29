München (ots) -Die deutsche Gen Z wünscht sich mehr Funktionalität in der Ernährung, ohne sich dabei auf strikte Diäten festzulegen. 75 Prozent geben an, Lebensmittel zu kaufen, die mit Proteinversprechen beworben werden. Schweden verfolgt mit dem "Tellermodell" (tallriksmodellen) seit über 30 Jahren ein etabliertes, pädagogisches Balance-Konzept und das deutsche Konsumverhalten folgt in Teilen der schwedischen Entwicklung.Der Trend in Deutschland zeichnet sich deutlich ab: Verbraucherinnen und Verbraucher suchen nach Lebensmitteln und Getränken, die Geschmack, Gesundheit und Funktion vereinen. Auf sozialen Medien wächst der Wunsch nach einem differenzierteren Blick auf Ernährung, und viele Deutsche verabschieden sich zunehmend von starren Diätregeln wie Low-Carb oder zeitlich begrenztem Essen.. Das eröffnet Chancen für schwedische Lebensmittelunternehmen, die in der nachhaltigen und innovativen Lebensmittelproduktion Vorreiter sind.Eine Studie von YouGov (https://yougov.com/de-de/artikel/54884-deutschland-isst-vielfaltig-yougov-studie-zeigt-flexible-ernahrungstrends-statt-starrer-diaten) zeigt: Deutsche Verbraucher beschäftigen sich heute intensiver mit ihrer Ernährung als je zuvor. 47 Prozent interessieren sich für Ernährungsfragen und suchen aktiv nach Informationen. Zuckerfreie und zuckerreduzierte Produkte, proteinangereicherte Lebensmittel und alkoholfreie Alternativen liegen klar im Trend. ieser Wandel zeigt sich auch daran, wie junge Menschen Informationen suchen und konsumieren.- vor allem über soziale Medien. Eine deutsche SINUS-Studie (https://www.bzfe.de/presse/pressemeldungen-archiv/wo-und-wie-informieren-sich-junge-menschen-ueber-ernaehrung) belegt, dass acht von zehn Personen im Alter von 14 bis 28 Jahren eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig finden. Drei von vier interessieren sich für entsprechende Informationen und fühlen sich vergleichsweise gut informiert. Soziale Medien sind eine zentrale Informationsquelle, auch rundum das Thema Ernährung. DieStudie empfiehlt vor allem kurze Videos auf TikTok, Instagram und YouTube, um die Zielgruppe zu erreichen. 75 Prozent der Gen Z geben zudem an, Lebensmittel mit zusätzlichem Protein zu kaufen (https://doaj.org/article/217396f4e31e4dc0b692996093012ed1) - bei den Babyboomern liegt dieser Anteil bei 28 Prozent.In der Praxis zeigt sich ein pragmatisches Bild: Junge Menschen in Deutschland kombinieren Selbstgekochtes mit Convenience-Produkten und die Mehrheit isst zumindest teilweise Fleisch. Gleichzeitig ist Protein zu einem klaren Auswahlkriterium beim Lebensmittelkauf geworden. Diesen Ernährungsstil kennt der schwedische Markt schon lange: In Schweden gehören Kvarg (Frischkäse-Quark), Aufschnitt und Knäckebrot seit jeher selbstverständlich zum Frühstücks- und Snacktisch - als naheliegende Kombination aus Protein, Sättigung und Einfachheit, lange bevor der "ausgewogene Teller" in der deutschen Ernährungsdebatte zum Begriff wurde Diese Parallele, gepaart mit der Tendenz deutscher Verbraucher, sich am schwedischen Konsumverhalten zu orientieren, verschafft schwedischen Lebensmittelunternehmen einen deutlichen Vorsprung, während sich der deutsche Markt in diese Richtung bewegt.- ein Grund für die deutsche Lebensmittelbranche, einen Blick nach Schweden zu werfen.Die Zahl der Vegetarier unter jungen Menschen in Schweden sinkt - die deutsche Gen Z folgtDass in Deutschland immer mehr junge Menschen vegetarisch oder vegan leben, könnte den Eindruck erwecken, Fleisch sei ein Auslaufmodell. Das trifft so nicht zu: Die Ernährungsgewohnheiten junger Deutscher entwickeln sich gleichzeitig in zwei Richtungen. 2025 gaben 20 Prozent der 14- bis 29-Jährigen an, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, während 27 Prozent täglich oder mehrmals täglich Fleisch oder Wurstwaren aßen (https://ernaehrungs-umschau.de/download/soziale-unterschiede-in-der-nachhaltigen-ernaehrung-junger-menschen-in-deutschland-2/) - der höchste Anteil aller Altersgruppen. Das deutet eher auf einen flexibleren, weniger dogmatischen Markt hin, in dem die Lebensmittelbranche sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte anbieten sollte, um der Nachfrage nach Geschmack, Funktion, Gesundheit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Für Scan, das führende Fleisch- und Wurstwarenunternehmen Schwedens, bedeutet diese neue Haltung, Fleisch durch klare Herkunftskennzeichnung, Nährwertinformationen und fortlaufende Nachhaltigkeitsinnovation in einen ausgewogenen Alltag einzubinden."In den vergangenen Jahren haben wir einen deutlichen Wandel in der Wahrnehmung von Fleisch bei jungen Menschen beobachtet: Immer mehr sehen darin eine wichtige Proteinquelle und verbinden es mit Gesundheit und Wohlbefinden. Gleichzeitig ist die etwas polarisierte Debatte von vor einigen Jahren einem differenzierteren Ansatz gewichen, bei dem Balance und das große Ganze im Mittelpunkt stehen", sagt Maria Dundeberg, VP Commercial bei Scan.Die Statistik untermauert diese Einschätzung: 54 Prozent der jungen Schweden geben an, dass sich Fleisch positiv auf die Gesundheit auswirkt, 9 Prozent sehen eine negative Wirkung. Der Anteil derjenigen, die mehrmals wöchentlich oder täglich Rindfleisch essen, ist von 57 Prozent (2018) auf 78 Prozent (2026) gestiegen, während der Anteil rein vegetarisch lebender junger Menschen seit 2019 von 9 auf 3 Prozent gesunken ist (https://svensktkott.se/pressrum/en-majoritet-av-unga-ser-kott-som-halsosamt-och-allt-fler-valjer-att-ata-det/). Die heutige junge Generation ist in einer Zeit von Finanzkrisen, Pandemie und geopolitischer Unsicherheit aufgewachsen. Das hat beeinflusst, wie sie sich zur Welt verhält und auch, wie sie Ernährung betrachtet. Statt ideologischer Ernährungsidentitäten wird zunehmend Wert auf Lebensmittel gelegt, die im Alltag funktionieren: ernährungsphysiologisch, wirtschaftlich und praktisch. Das zeigt ein Bericht der schwedischen Branchenorganisation Svenskt Kött (https://svensktkott.se/pressrum/en-majoritet-av-unga-ser-kott-som-halsosamt-och-allt-fler-valjer-att-ata-det/).Brot und Fleisch sind nicht länger der FeindWas sich abzeichnet, ist keine neue Diät, sondern ein entspannteres "Tellermodell". Laut dem Magazin Men's Health Deutschland (https://www.menshealth.de/trends/protein-fruehling-diese-3-neuen-lebensmittel-liegen-2026-im-trend/) dreht sich der große Proteintrend 2026 nicht mehr darum, "möglichst viel Protein" zu essen, sondern darum, es gleichmäßiger über die Mahlzeiten des Tages zu verteilen. Klassische Grundnahrungsmittel wie Brot, Wraps und Müsli werden eher proteinangereichert als gestrichen und Protein wird zunehmend über normale Lebensmittel statt über Shakes und Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen. Ein ähnliches Bild zeichnet die Ernährungsberatungs-Website Fitnessfloor (https://www.fitnessfloor.de/gesunde-ernaehrung-2026-protein-und-ballaststoffe-im-alltag/), die empfiehlt, jede Hauptmahlzeit mit einer Proteinquelle wie Joghurt oder Kvarg zu beginnen, ergänzt durch Brot, Kartoffeln oder Vollkorn,. Mit dem klaren Hinweis, dass stark verarbeitete Produkte die Ausnahme bleiben sollten. Als eine der größten und bekanntesten familiengeführten Bäckereien Schwedens beobachtet Polarbröd, wie sich die Brot-Nachfrage in Schweden verändert."Auf dem schwedischen Lebensmittelmarkt gibt es seit Langem eine Nachfrage nach Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Jetzt bemerken wir eine wachsende Nachfrage nach gesunden und ausgewogenen Grab-and-go-Produkten wie unserer klassischen Polarklämma, wenn es darum geht, unterwegs Energie zu tanken. Beim Export sehen wir, dass der Markt für schnelle Mahlzeiten wächst und unsere Brote bei europäischen Sandwich-Herstellern gefragt sind", sagt Rikard Höög, Brand Manager Export bei Polarbröd.Schweden ist als möglicher Vormarkt für deutsche Akteure relevant. Der YouGov Nordic Food & Health Report 2026 (https://yougov.com/articles/54624-price-health-and-values-how-nordic-consumers-are-redefining-food-choices) zeigt, dass der Konsum von High-Protein-Produkten in Schweden seit 2022 um 177 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig beschreibt McKinseys deutsche Future-of-Food-Untersuchung (https://www.mckinsey.de/branchen/konsumguter-handel/akzente/akzente-1-2026/261-food-trends-2026) Proteinprodukte als einen Bereich, in dem der deutsche Markt noch ein begrenzteres Angebot aufweist. Das deutet darauf hin, dass ähnliche Verbraucherbedürfnisse Märkte in unterschiedlichen Reifephasen erreichen können und dass es für die deutsche Lebensmittelbranche naheliegend ist, bei der Einschätzung eigener Markttrends auch nach Schweden zu blicken.Der Trend ist eindeutig: Jüngere Generationen in Deutschland wünschen sich eine ausgewogene Ernährung mit Fokus auf Balance statt auf Extremdiäten und Verbote. Die deutsche Lebensmittelbranche kann kommenden Konsumtrends einen Schritt voraus sein, indem sie beobachtet, wie die schwedische Lebensmittelbranche die Herausforderungen der neuen Sicht auf ausgewogene Ernährung angegangen ist.Bildmaterial zum Download (https://quicksend.interpublic.com/fl/jXT9kbm3Pkk6)Passwort: 79xdwp0PC1KDPressekontakt:Weber ShandwickMadita KramerBusinessSwedenGER@omnicompr.comOriginal-Content von: Business Sweden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183486/6361614