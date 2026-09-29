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Der japanische Speicherchiphersteller vollzieht den angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 1:3. Seit heute wird die Aktie in Tokio bereits splitbereinigt gehandelt. Der offizielle Stichtag ist morgen, der 30. September, wirksam wird der Split am 1. Oktober. Aus einer bisherigen Aktie werden dann drei, der rechnerische Kurs sinkt entsprechend auf ein Drittel. Der Gesamtwert der Position verändert sich dadurch nicht.Für deutsche Anleger wichtig: Die beiden zusätzlichen Aktien je bisherigem Anteil werden automatisch und kostenlos eingebucht. Eine taggleiche Verbuchung am 1. Oktober ist jedoch nicht garantiert. Bei ausländischen Aktien kann die technische Abwicklung über Lagerstelle und Depotbank einige Tage dauern. In dieser Übergangsphase kann im Depot bereits der splitbereinigte Kurs erscheinen, während noch die alte Stückzahl angezeigt wird. Im Depot wird dann ein Tagesverlust von ca. 66,67 % angezeigt. Kein Sorge: Das ist kein tatsächlicher Wertverlust! Nach Abschluss der Kapitalmaßnahme werden Stückzahl und Einstandswert je Aktie entsprechend angepasst.Kioxia begründet den Split mit einer niedrigeren Investitionssumme je japanischer Handelseinheit und will damit die Aktie für mehr Privatanleger zugänglich machen. Offene Limit- und Stop-Orders sollten Anleger kontrollieren, da diese bei solchen Kapitalmaßnahmen an deutschen Handelsplätzen in der Regel gestrichen werden.Möchten Sie jeden Tag solche Benachrichtigungen auf Ihr Handy bekommen. Dann laden Sie gerne gratis dieherunter.Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion