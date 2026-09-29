Beide Unternehmen haben einen mehrjährigen Liefervertrag für Glasfaser und Kabel im Volumen von mehr als 3 Mrd. $ abgeschlossen. Corning wird damit zu einem wichtigen Lieferanten für den weiteren Ausbau des US-Breitbandnetzes von AT&T. Hinter dem Auftrag steht ein ambitioniertes Ausbauprogramm. AT&T will bis Ende 2030 schnelles Internet für 60 Mio. Amerikaner verfügbar machen. Der neue Vertrag sichert dafür langfristig benötigte Glasfaser- und Kabelkapazitäten. Der Auftrag untermauert Cornings strategische Position als zentraler Infrastrukturzulieferer für den US-Glasfaserausbau.
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