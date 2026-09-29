Mainz (ots) -Thea Dorn empfängt in einer neuen Ausgabe von "Das Literarische Quartett" die Literaturkritikerin Iris Radisch, den Journalisten Simon Strauß sowie den Schauspieler und Autor Matthias Brandt. Gemeinsam debattieren sie über vier Neuerscheinungen. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 2. Oktober 2026, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr."Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher:Alain Claude Sulzer - "Szenenwechsel"Lutz Seiler - "Das tickende Herz"Caroline Blackwood - "Das Schicksal von Mary Rose"George Saunders - "Nachtwache"Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 27. November 2026, um 23.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Das Literarische Quartett" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/talk/das-literarische-quartett-160)- Die aktuelle Sendung als Podcast (https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html) bei Deutschlandfunk Kultur- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-literarische-quartett-2) zum "Literarischen Quartett"- Die Sachbuchbestenliste (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sachbuch-bestenliste) von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die Zeit- Zwei "spezial"-Ausgaben des Literarischen Quartetts werden auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet: Thea Dorn diskutiert mit jungen Literaturfans in "Das Literarische Quartett spezial - U21" und in "Das Literarische Zuschauerquartett" mit literaturbegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern über aktuelle Bücher. Mehr Informationen zu beiden "spezial"-Sendungen finden Sie hier. (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-beste-von-der-frankfurter-buchmesse-2026)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6361625