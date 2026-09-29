© Foto: Carnival Corporation & plcVolle Kraft voraus: Der rekordhohe Nettogewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar lässt die Aktie von Carnival zweistellig steigen.
Enthaltene Werte: BMG2004J1036Den vollständigen Artikel lesen
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Die Kreuzfahrtreederei Carnival verzeichnet einen Rekord-Nettogewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar, was zu einem zweistelligen Anstieg des Aktienkurses führte. Dank einer operativen Verbesserung des bereinigten Nettoergebnisses konnten steigende Treibstoffkosten kompensiert werden. Rekordhohe Kundeneinlagen im dritten Quartal sowie historische Höchstwerte bei Buchungszahlen und Preisen für das Jahr 2027 unterstreichen die starke wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.
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