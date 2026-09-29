Der Projektentwickler BPD und das Analysehaus bulwiengesa haben die neue "Wohnwetterkarte" präsentiert. Die aktuelle Studie untersucht die Wohnungsmärkte in rund 11.000 Städten und Gemeinden und zeigt, wo der Bedarf an Wohnraum und die Bautätigkeit auseinanderdriften. Zum mittlerweile achten Mal haben der Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) und das Analyseunternehmen bulwiengesa ihre gemeinsame Wohnwetterkarte zur Situation des Wohnungsmarktes in Deutschland vorgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact