Gestern wurde die Spritpreisbremse beschlossen, heute lieferte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr im Klub der Wirtschaftspublizisten die Einordnung: Ja, die Maßnahme dämpft die Inflation, aber eben nur um rund 0,1 Prozentpunkte. Besser als nichts. Nur stellt sich für mich die Frage, ob das Geld nicht sinnvoller eingesetzt wäre. Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher hat etwa eine Senkung der motorbezogenen Versicherungssteuer ins Spiel gebracht, hier lesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer