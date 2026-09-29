Gold bleibt als sicherer Hafen weiter gefragt!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.741,27 open end: Basiswert Gold Future Front Month
39,95 EUR 39,95 EUR 9,04% Basiswertkurs: 4.119,40 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 00:03:22 Basispreis 3.741,27 USD Knock-Out-Barriere 3.741,27 USD Hebel 9,23x Abstand zum Basispreis in % 9,18% Abstand zum Knock-Out in % 9,18% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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