Anzeige
Mehr »
Dienstag, 29.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Operation Vivaldi verändert die Kriegsführung: Bodendrohnen-Aktie mit Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.09.2026 16:57 Uhr
295 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion August 
     PROGNOSE: +1,7% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) 
     PROGNOSE: 50,1 
     zuvor:  49,8 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  49,0 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global 
  07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm 
     zuvor:  -3,4% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 
     Importpreise 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+6,8% gg Vj 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE: +2,9% gg Vj 
     zuvor:  +2,4% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,1% gg Vj 
     zuvor:  +2,6% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.500 gg Vm 
     zuvor:  +4.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE: +3,8% gg Vj 
     zuvor:  +3,3% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 
     im Volumen von 5,5 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +68.000 Stellen 
     zuvor:  +38.000 Stellen 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +1,5% gg Vq 
     2. Veröff.: +1,5% gg Vq 
     1. Quartal: +2,1% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     (annualisiert) 
     PROGNOSE:  +6,4% gg Vq 
     2. Veröff.: +6,4% gg Vq 
     1. Quartal: +3,6% gg Vq 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7 gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 15:00 DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 
     PROGNOSE: 52,0 
     zuvor:  47,1 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
  17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede beim EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar 
*** 22:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede zu 
     "Why Consumers and Economists See Different Economies" 
  22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q 
*** 24:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kaskari, Teilnahme an Veranstaltung des 
     Council on Foreign Relations 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Fortsetzung Kapitalmarkttag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.