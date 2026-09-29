USA: Verbrauchervertrauen sinkt auf tiefsten Stand seit 12 Jahren

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September unter anderem wegen der hohen Energiepreise deutlich eingetrübt und den tiefsten Stand seit zwölf Jahren erreicht. Der Indikator fiel um 6,7 Punkte auf 81,9 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit dem Frühjahr 2014.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich überraschend ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im September überraschend eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 97,9 Punkte, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Zuvor war der Stimmungsindikator vier Monate in Folge gestiegen.

Spanien: Inflation beschleunigt sich weiter



FRANKFURT - Die Inflation in Spanien hat im September auf hohem Niveau weiter zugelegt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 5,0 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2023. Vor allem die steigenden Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs waren für den Anstieg verantwortlich. Nach Angaben von INE sind auch die Preise von Pauschalreisen stark angestiegen.

Frankreichs Staatsverschuldung steigt auf Rekordwert



PARIS - Die französische Staatsverschuldung ist gemessen an der Wirtschaftsleistung zum Ende des zweiten Quartals auf 119,0 Prozent und damit auf einen Höchststand gestiegen. Wie die Statistikbehörde Insee in Paris mitteilte, belief sich der Gesamtbetrag der Schulden auf knapp 3,6 Billionen Euro, was ebenfalls einen noch nie dagewesenen Wert darstellt. Kürzlich erst hatte die Regierung einen weiteren Anstieg der Staatsverschuldung auf 121,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im kommenden Jahr prognostiziert.

Deutschland auf Innovationsindex weiter auf Rang 11



GENF - Deutschland kommt in der Rangliste der innovativsten Länder nicht nach vorn. Es liegt im Innovationsindex der UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) wie 2025 auf Platz 11, abgerutscht von Platz 8 seit 2022.

Öllieferungen durch Straße von Hormus nehmen zu



HORMUS - Öllieferungen durch die umkämpfte Straße von Hormus nehmen zu. Derzeit flössen etwa 65 bis 70 Prozent der Ölmenge verglichen mit Vorkriegsniveaus durch die Meerenge, schrieb der Energie-Datenanbieter Vortexa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Enorme Unterschiede bei Erbschaften zwischen Ost und West

WIESBADEN - Bei steuerpflichtigen Erbschaften und Schenkungen gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamts deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. "Im Jahr 2025 entfielen 95 Prozent des Gesamtwerts der steuerlich berücksichtigten Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen auf die westlichen Bundesländer", wie die Statistiker in Wiesbaden mitteilten.

Iran: Verhandlungen mit USA gehen weiter



NEW YORK/TEHERAN - Die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus gehen nach Worten des iranischen Außenministers weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium in New York.

Sanktionserleichterungen für Iran? Trump dementiert Bericht

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat einen Medienbericht dementiert, nach dem er mögliche Lockerungen von Sanktionen gegen den Iran im Gegenzug für Eingeständnisse beim iranischen Atomprogramm in Aussicht gestellt haben soll. "Das ist unwahr. Ich habe ihnen NICHTS angeboten!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social mit Bezug auf einen entsprechenden Artikel des Nachrichtenportals "Axios". Er forderte das Medium auf, die "Falschmeldung" zurückzuziehen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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