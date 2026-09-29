XRP macht heute wieder ordentlich Boden gut und steht bei rund 1,55 US$. Damit kommt der Kurs wieder näher an die Bereiche heran, an denen zuletzt Schluss war. Der Chart zeigt dabei recht sauber, wo es nach oben eng werden könnte und wo bei einem Rücksetzer wieder Käufer auftauchen dürften. Das lokale Hoch bleibt das nächste größere Ziel Im September lief XRP bereits bis knapp 1,70 US$ und markierte dort das bisherige lokale Hoch. Danach kam der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de