Durch die Straße von Hormus fließt wieder Öl, mehr als zuletzt, wenn auch längst nicht so viel wie vor dem Krieg. Laut dem Energie-Datenanbieter Vortexa passieren derzeit täglich im Wochendurchschnitt 11,2 Millionen Barrel Rohöl die Meerenge, was etwa 80 Prozent des Vorkriegsniveaus entspricht. Rechnet man alle Ölprodukte zusammen, also auch Flüssiggas und Benzin, liegt der Wert bei rund 65 bis 70 Prozent verglichen mit der Zeit vor den Kämpfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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