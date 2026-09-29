Der IPO (Intital Public Offering) von Anthropic könnte der Mega-Börsengang in der bisherigen Menschheitsgeschichte werden: geschätzte zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung und (ebenfalls geschätzte) Einnahmen von 100 Milliarden Dollar (bei Elon Musks Spacex waren es rund 80 Milliarden Dollar). Nun wurde der Börsenprospekt von Anthropic, beziehungsweise der Entwurf davon, geleakt. Der Börsengang soll nach den Zwischenwahlen (3. November 2026) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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