NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Luxussportwagenbauers im dritten Quartal sollten denen des ersten Halbjahrs ähneln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er erwartet einen leichten Umsatzrückgang, der durch die Produktpalette, die geografische Aufstellung und die Preisentwicklung kompensiert werden sollte. Die Italiener dürften zeigen, dass sie den Kostendruck mit ihren starken Produkten absorbieren können./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST

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