Seit geraumer Zeit bietet das GitHub Security Lab ein eigenes, quelloffenes KI-Framework für Sicherheitsforscher:innen an. Darüber sollen sich Schwachstellen in diversen Systemen aufspüren lassen. Jetzt hat das Team dahinter ganze 24 Probleme in Android mit KI-Unterstützung finden können. Im Januar 2026 hat das GitHub Security Lab den Taskflow Agent vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein KI-Framework, das nicht nur genutzt werden kann, um Sicherheitslücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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