Mit den Googlebooks hat das Suchmaschinenunternehmen eine neue Gerätekategorie an den Start gebracht. Das wirft eine Frage auf: Wie geht es eigentlich mit Chrome OS weiter? Google liefert die Antwort. Chromebooks haben sich besonders im US-amerikanischen Bildungssystem einen Namen gemacht. Vielerorts kommen sie als günstige Schul-Laptops zum Einsatz. Man kann die Geräte aber auch als Privatnutzer regulär im Handel kaufen. Darauf installiert ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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