Anleiheangebote - ein Überblick Auf der Angebotsseite zeigt sich der KMU-Anleihemarkt derzeit wieder aktiver. Mehrere Emittenten werben aktuell um die Gunst der Anleger - von etablierten Unternehmen wie UBM und Katjes Greenfood über den Dauerbrenner NZWL bis hin zu Debütanten wie Paribus Finance. Die Kategorisierung reicht dabei von klassischer Anleihe und Green Bond über besicherte Unternehmensanleihe bis hin zu Nordic Bond. Für Anleger ergeben sich damit unterschiedliche Möglichkeiten hinsichtlich Laufzeit, Verzinsung, Volumen und Ausgestaltung. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der aktuell laufenden Anleiheangebote mit den wichtigsten Eckdaten und direkten Verlinkungen zu den Wertpapierprospekten oder WIBs. Neuemissionen UBM Green Bond 2026/31ISIN: AT0000A3XJY7Volumen: 50 Millionen EuroZinskupon: 7,00% p.a.Zinszahlung: jährlich Laufzeit: 5 JahreEndfälligkeit: 30.10.2031Zeichnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH