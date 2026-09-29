Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG: Staffelübergabe bei DEAG: Markus Breitenecker übernimmt Vorstandsvorsitz von Detlef Kornett Mit dem erfahrenen Medienmanager Markus Breitenecker startet die DEAG in eine neue Entwicklungsphase - Detlef Kornett scheidet vertragsgemäß zum Jahresende 2026 nach dreizehn Jahren aus. Fokus auf weitere internationale Entwicklung und Ausbau der Marktposition der Unternehmensgruppe. Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase: Der erfahrene Medienmanager Markus Breitenecker (57) wird zum 1. November 2026 Mitglied des Vorstands der DEAG und beteiligt sich gleichzeitig als Aktionär an der Gesellschaft. Er übernimmt den Vorsitz von Detlef Kornett ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH