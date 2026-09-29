Wie haben sich die Bilanzen der 30 größten deutschen Lebensversicherer entwickelt? Ein aktuelles Rating von Metzler Ratings zeigt: Die Unternehmen sind höchst unterschiedlich aufgestellt. Bei neun sehen die Experten große Sicherheitslücken - ihre Sicherheitsmittelquote liegt aktuell unter null. Wie wirkt sich das aktuelle Zinsumfeld auf die 30 größten deutschen Lebensversicherer aus? Wie krisensicher sind die aufgestellt? Um dies herauszufinden, hat das Analysehaus Metzler Ratings für sein aktuelles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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