EQS-News: Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd
/ Key word(s): Half Year Report
The Interim Financial Report of Mercedes-Benz Australia/Pacific for the half-year ended 30 June 2026 is available at the following link:
https://group.mercedes-benz.com/investors/refinancing/bonds/issuers-reports/australia-pacific/
This is regulated information according to the publication requirements of the Transparency Law and related regulations of Luxembourg.
This information has been issued by Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd and Mercedes-Benz Group AG. Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd finances parts of the activities of the Mercedes-Benz Group. The company is fully owned by Mercedes-Benz Group Australia/Pacific Pty Ltd, a wholly-owned subsidiary of Mercedes-Benz AG, which is in turn a wholly-owned subsidiary of Mercedes-Benz Group AG.
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd
Finance and Treasury Solutions
44 Lexia Place, Mulgrave
Victoria 3170
Australia
Phone: +61 466 386 907
E-mail: mbaup-accounting@mercedes-benz.com
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