Die Veröffentlichung neuer KI-Anwendungen geht oft mit weitreichenden Versprechen zur Datensicherheit einher. Ein Blick auf die deklarierte Praxis der Datenerfassung durch die jeweiligen Anbieter zeichnet jedoch ein anderes Bild. Das IT-Sicherheitsunternehmen Surfshark aus dem niederländischen Amsterdam hat die Datenschutzangaben von 13 populären KI-Chatbots ausgewertet. Wie Surfshark auf Basis der offiziellen App-Store-Daten des Technologiekonzerns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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