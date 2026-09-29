FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg erneut robust präsentiert. Den sinkenden Ölpreisen standen zuletzt indes wieder anziehende Anleiherenditen gegenüber, was die Kursgewinne fast komplett abschmelzen ließ.

Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,10 Prozent auf 25.399,21 Punkte. Damit hielt erneut die Unterstützung an der für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100-Tage-Linie. Am Tageshoch war der Dax allerdings an der auf kurze Sicht wichtigen 21-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag letztlich um 0,04 Prozent auf 30.883,19 Punkte nach unten.

Zu den Ölpreisen verwiesen Marktbeobachter auf höhere Liefermengen aus dem wichtigen Förderstaat Saudi-Arabien. Jüngsten Berichten zufolge hat das Land etwa die Hälfte der Kapazität der Ost-West-Pipeline wiederhergestellt, die Rohöl vom Persischen Golf an das Rote Meer liefert und jüngst nach einem Drohnenangriff zeitweise stillgelegt worden war. Öltransporte durch die Pipeline sind wichtig, weil sie die Blockade durch die Straße von Hormus umgehen können. Allerdings haben zuletzt auch die Schiffspassagen durch die umkämpfte Meeresstraße wieder zugenommen.

Als Kursstütze für den Technologiesektor erwies sich zudem die anhaltende KI-Fantasie. "Trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel an Wachstum, Investitionen und Bewertungen bleibt die KI-Story für viele Investoren attraktiv", betonte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die ersten Risse sind sichtbar, aber die Story ist noch lange nicht gebrochen. Solange die Anleger an die langfristigen Wachstumsperspektiven glauben, werden Rücksetzer bei den entsprechenden Aktien weiterhin auch als Kaufgelegenheiten gesehen."/gl/he

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