Berlin (ots) -Wie können Veränderungen in Wirtschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft geschlechtergerecht gestaltet werden? Und was braucht es, damit wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis aufeinander einzahlen können? Unter dem Motto "zusammen:weiter - Zukunft braucht Gleichstellung." lädt die Bundesstiftung Gleichstellung am 6. Oktober 2026 zum 3. Gleichstellungstag ins bcc Berlin Congress Center ein, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen.Ein Schwerpunkt liegt darauf, wie Strukturwandel und die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungs- und Reformprozesse gleichstellungsorientiert vorangebracht werden können. In Panels, Workshops und auf einer Fachmesse kommen dazu Akteur*innen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft miteinander ins Gespräch."Gerade in Zeiten, in denen Gleichstellung und Vielfalt unter Druck stehen, ist es wichtig, uns gegenseitig zu stärken und gleichstellungsfeindlichen Narrativen klare Fakten sowie menschenrechtsbasierte Gleichstellungsarbeit entgegenzusetzen. Gleichstellung lebt davon, dass Menschen ihre Erfahrungen, ihr Wissen und unterschiedliche Perspektiven einbringen und gemeinsam weiterdenken. Der 3. Gleichstellungstag wird dafür Raum geben", so Lisi Maier, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung.Der 3. Gleichstellungstag ist ein besonderer Moment für die Bundesstiftung Gleichstellung: Im Herbst 2026 ist das Gründungsdirektorium seit fünf Jahren im Amt. Die Veranstaltung steht damit auch für fünf Jahre kontinuierliche Arbeit mit den Zielen, Wissen zugänglich zu machen, den Austausch zu fördern und Menschen in ihrer Gleichstellungsarbeit zu unterstützen."Gleichstellungspolitik braucht beides: wissenschaftlich fundiertes Wissen und die Erfahrungen aus der Praxis. In den vergangenen fünf Jahren des Stiftungsaufbaus war es uns ein zentrales Anliegen, genau das zusammenzubringen. Der Gleichstellungstag bietet die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und zu beleuchten, was unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nötig ist und wirkt, um Strukturwandelprozesse geschlechtergerecht auszurichten. Im Sinne von Krise als Chance sollten wir als Gesellschaft jedes Möglichkeitsfenster für positive Veränderungen nutzen", sagt Dr. Arn Sauer, Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung.Seit der Errichtung der Stiftung im Jahr 2021 wurden zahlreiche Angebote für mehr Gleichstellungswissen und -praxis aufgebaut und umgesetzt - darunter die Begleitung des Vierten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung, Fachveranstaltungen und Publikationen, Beratungsangebote für Gleichstellungsbeauftragte, Schulungen für die Bundesverwaltung sowie verschiedene Formate für Bildung, Vernetzung und Austausch.Dazu zählt auch das "Offene Haus für Gleichstellung". Gleichstellungspolitische Akteur*innen können seit 2023 die Räume der Stiftung am Berliner Alexanderplatz für Veranstaltungen, Workshops und Vernetzung nutzen. Einen Überblick über die in den vergangenen fünf Jahren umgesetzten Vorhaben finden Sie unter diesem Link (https://cloud.bundesstiftung-gleichstellung.de/s/x6kkeCn5A5Qkp9o).Mit dem 3. Gleichstellungstag richtet die Bundesstiftung den Blick nach vorn: Gleichstellung braucht Wissen, Austausch und Menschen, die Veränderungen gestalten. Der 3. Gleichstellungstag findet am 6. Oktober 2026 im bcc Berlin Congress Center statt. Das Programm der Hauptbühne wird bundesweit per Livestream übertragen. Weitere Informationen finden sie unter: www.gleichstellungstag.deÜber die Bundesstiftung GleichstellungDie Bundesstiftung Gleichstellung stärkt und fördert als rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Sie bündelt Kompetenzen in der Gleichstellungsarbeit und trägt gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu bei, die Gleichberechtigung der Geschlechter effektiver durchzusetzen und bestehende Nachteile aus dem Weg zu räumen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen. Sie ist darüber hinaus ein "Offenes Haus für Gleichstellung", in dem gleichstellungspolitische Initiativen arbeiten und sich vernetzen können.Pressekontakt:Bundesstiftung GleichstellungPresse, Kommunikation und VeranstaltungenKarl-Liebknecht-Str. 3410178 BerlinTel.: +49 30 994 0570-24Mail: presse@bundesstiftung-gleichstellung.dewww.bundesstiftung-gleichstellung.deOriginal-Content von: Bundesstiftung Gleichstellung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167012/6361663