ClickHouse, das Unternehmen hinter der Open-Source-Echtzeit-Analysedatenbank, die sich zur Datenschicht für das KI-Zeitalter entwickelt hat, gab heute auf der "European Microsoft Fabric SQL Community Conference" eine erhebliche Ausweitung seiner strategischen Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt. Die Ankündigung umfasst vier wichtige Meilensteine: die Einführung der nativen ClickHouse-Workload für Microsoft Fabric, die allgemeine Verfügbarkeit von OneLake Read, die öffentliche Vorschau auf OneLake Write sowie die Verfügbarkeit von ClickHouse "Bring Your Own Cloud" (BYOC) im Microsoft Marketplace.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260929001569/de/

ClickHouse expands collaboration with Microsoft

Diese Erweiterung baut auf der wachsenden Präsenz von ClickHouse im Microsoft-Ökosystem auf, in dem datenintensive Unternehmen auf ClickHouse Cloud auf Azure setzen, um Echtzeit-Observability, Business Intelligence, KI-/ML-Pipelines und Analyseanwendungen in großem Maßstab zu betreiben. Die vertiefte Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement von ClickHouse und Microsoft wider, Datenteams eine schnelle, flexible und offene Infrastruktur für die nächste Generation von Analysen und KI zur Verfügung zu stellen.

"Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Microsoft bringen wir die Leistung und die Flexibilität bei der Bereitstellung von ClickHouse dorthin, wo sich die Daten unserer Kunden zunehmend befinden", sagte Yury Izrailevsky, President, Product Engineering bei ClickHouse. "Unsere Entwicklerteams haben eng zusammengearbeitet, damit diese Funktionen nahtlos in die Microsoft-Datenplattform integriert werden, anstatt nur auf dieser aufzusetzen, und gemeinsame Kunden müssen nun keine Kompromisse mehr zwischen den Plattformen eingehen, auf die sie sich standardisiert haben."

Analysen in weniger als einer Sekunde mit dem ClickHouse-Workload für Microsoft Fabric

Der ClickHouse-Workload für Microsoft Fabric ist ab sofort als öffentliche Vorschau über den Fabric-Workload-Hub verfügbar. Er bindet die ClickHouse-Abfrage-Engine direkt in die Fabric-Umgebung ein, sodass Datenteams OneLake-Abfragen auf Antwortzeiten von weniger als einer Sekunde beschleunigen können, ohne Fabric verlassen zu müssen.

Für gemeinsame Kunden liegt der Nutzen auf der Hand. Fabric bietet die einheitliche Datenlandschaft, die Governance und die Benutzeroberfläche für Geschäftsanwender. ClickHouse sorgt für die Geschwindigkeit. Hochparallele, agentenbasierte Workloads, interaktive Echtzeit-Dashboards und Observability, deren direkte Bereitstellung aus einem Lakehouse bisher nicht praktikabel war, laufen nun mit der von den Benutzern erwarteten Latenz ohne dass ein separater Cluster bereitgestellt oder eine ETL-Pipeline gewartet werden muss.

"Wir sind schon lange davon überzeugt, dass die Vereinheitlichung von Daten in OneLake mithilfe offener, standardbasierter Formate es Kunden ermöglichen wird, schneller Innovationen zu entwickeln", sagte Dipti Borkar, Vice President, Microsoft IQ und OneLake, Microsoft. "Da die ClickHouse-Workload nun in Fabric verfügbar ist und auf OneLake läuft, stehen gemeinsamen Kunden mehr erstklassige Analyse-Engines zur Auswahl, um Analysen und KI bereitzustellen, ohne Daten zwischen Plattformen verschieben oder kopieren zu müssen. Diese Zusammenarbeit ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unser Partner-Ökosystem die Möglichkeiten von Teams auf einer einzigen, einheitlichen Datenplattform erweitert."

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Auslesen von Apache-Iceberg-Tabellen aus OneLake (GA)

Die ClickHouse-Unterstützung für das Auslesen von Iceberg-Tabellen aus OneLake mithilfe der OneLake-Tabellen-APIs ist nun allgemein verfügbar. Kunden können in OneLake verwaltete Iceberg-Tabellen direkt aus ClickHouse abfragen ohne Datenduplizierung und ohne Erfassungsschritt.

Dadurch entfällt die bisherige Zwangslage, in der Datenteams zwischen einem regulierten Lakehouse und einer schnellen Analyse-Engine wählen mussten. Unternehmen können OneLake als einzige Quelle der Wahrheit für ihre Datenlandschaft beibehalten und gleichzeitig die Abfrage-Engine von ClickHouse auf deren gesamte Bandbreite anwenden.

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Schreiben von Apache-Iceberg-Tabellen in OneLake (öffentliche Vorschau)

Die ClickHouse-Unterstützung für das Schreiben von Iceberg-Tabellen in OneLake mithilfe der OneLake-Tabellen-APIs mit Credential Vending befindet sich nun in der öffentlichen Vorschau. Dies ermöglicht es ClickHouse-Nutzern, Ergebnisse als geregelte Tabellen im offenen Format, die von jeder Fabric-Engine gelesen werden können, zurück in OneLake zu schreiben.

Damit schließt sich der Datenlebenszyklus. Daten können aus OneLake gelesen, mit ClickHouse-Geschwindigkeit transformiert und aggregiert sowie zurück ins Lakehouse geschrieben werden, wo sie von Power BI, Notebooks und dem restlichen Fabric-Ökosystem genutzt werden.

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ClickHouse BYOC ist jetzt im Microsoft Marketplace verfügbar

ClickHouse "Bring Your Own Cloud" (BYOC) steht Azure-Kunden nun über den Microsoft Marketplace zur Verfügung. Mit BYOC können Unternehmen ClickHouse Cloud innerhalb ihres eigenen Azure-Tenants ausführen und profitieren so von der betrieblichen Einfachheit eines vollständig verwalteten Dienstes, ohne die Kontrolle über ihre Datenumgebung abzugeben. Die Daten verlassen niemals die Umgebung des Kunden; IAM-Richtlinien, Netzwerksteuerungen und Verschlüsselungskonfigurationen verbleiben unter der direkten Kontrolle des Kunden, während ClickHouse die Bereitstellung, Upgrades, Überwachung und Skalierung verwaltet. Für Unternehmen, die strengen Anforderungen hinsichtlich Datenresidenz, Compliance oder Datenhoheit unterliegen, bietet BYOC einen Weg, ClickHouse Cloud ohne Kompromisse einzuführen.

Die Verfügbarkeit im Microsoft Marketplace bedeutet, dass beide Produkte über bestehende Microsoft-Verträge bezogen werden können und auf die Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC) angerechnet werden, was Beschaffungsprobleme für Unternehmenskunden beseitigt.

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Über ClickHouse

ClickHouse, Inc. ist das Unternehmen hinter ClickHouse, der Open-Source-Echtzeit-Analysedatenbank, die sich zur Datenschicht für das KI-Zeitalter entwickelt hat. ClickHouse wurde für die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz entwickelt, die moderne Anwendungen und KI-Agenten erfordern, und ermöglicht es Unternehmen, Echtzeitanalysen, Data Warehousing, Observability, KI, die Beobachtbarkeit von Agenten sowie transaktionale Workloads auszuführen. Mehr als 4.000 Kunden, darunter DoorDash, Ramp, Meta, Tesla, Cisco und Visa, setzen auf ClickHouse. ClickHouse hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in Amsterdam, London, New York, Singapur, Sydney und Tokio. Zu den Investoren zählen Dragoneer Investment Group, Khosla Ventures, Coatue, Altimeter Capital, Index Ventures, Benchmark, J.P. Morgan Private Capital, BDT MSD Partners, Craft Ventures und 20VC. Erfahren Sie mehr unter clickhouse.com.

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Tanya Bragin, press@clickhouse.com