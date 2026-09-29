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Carnival nach Zahlen: Rekordgewinn - startet die Aktie durch?

Carnival liefert Rekordgewinn - doch der Ölpreis fährt mit: Der Kreuzfahrtkonzern meldet für sein drittes Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 8,435 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,920 Milliarden Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertrifft die in der Präsentation genannte Markterwartung. Die Aktie reagiert kräftig. Zugleich zeigt der Bericht, warum Anleger trotz der Rekorde genauer hinsehen sollten: Die Treibstoffrechnung steigt erheblich, und der operative Gewinn liegt unter dem Vorjahr.

Für 2027 spricht Carnival bereits von Rekordwerten bei gebuchter Auslastung und Preisen. Dazu sinken die Schulden, während der Konzern eigene Aktien zurückkauft. Wie viel dieser Stärke kommt künftig tatsächlich beim Gewinn an - und wie viel zehren Kosten und neue Investitionen auf? Unsere Aktienanalyse ordnet die aktuellen Zahlen, die Prognose und den Kurssprung ein.

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