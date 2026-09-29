Krypto News: Ethereum legt 71 % in einem Quartal zu, doch das Glamsterdam-Upgrade könnte alles verändern

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Ethereum legte im dritten Quartal 2026 um 71 Prozent zu und stellte damit seinen eigenen Q3-Rekord auf, doch warum konsolidiert der Kurs jetzt unter 2.800 Dollar? Am 29. September handelt ETH bei rund 2.688 Dollar, eingeklemmt zwischen 2.580 Dollar Unterstützung und 2.800 Dollar Widerstand. Das Glamsterdam-Upgrade verdreifacht das Gaslimit auf 200 Millionen und wird damit das größte seit The Merge. Gleichzeitig konvertierte der Bitget-Hacker gestohlene Vermögenswerte im Wert von 387,5 Millionen Dollar in ETH, was Verkaufsdruck erzeugt. Was bedeutet diese Mischung aus Rekordquartal und Hackerangriff für Anleger, die über Large-Cap-Prozente hinausdenken?

Krypto News: Ethereum Q3-Rekord und Glamsterdam-Upgrade im Endspurt

Der Kurs stieg im dritten Quartal 2026 um 71 Prozent, der stärkste Q3-Gewinn in der Geschichte des Netzwerks, berichtet Pluang. Am 29. September handelt ETH bei 2.688 Dollar mit einem 24-Stunden-Volumen von 17,16 Milliarden Dollar. Die Tagesspanne lag zwischen 2.637 und 2.717 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von rund 328 Milliarden Dollar. Der Kurs bleibt 45 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar vom August 2025.

Das Glamsterdam-Upgrade befindet sich in der letzten Phase, meldet U.Today. Der Sepolia-Testnet-Fork startet am 6. Oktober, gefolgt vom Hoodi-Testnet am 27. Oktober, mit dem Mainnet-Ziel im vierten Quartal. Das Gaslimit steigt von 60 auf 200 Millionen, was die Kapazität verdreifacht. CoinDCX-Analysten setzen die Jahresspanne bei 2.596 bis 3.300 Dollar.

Am 24. September entwendeten Hacker 387,5 Millionen Dollar aus dem Backend-System von Bitget über sieben Netzwerke, der größte Exchange-Hack des Jahres 2026. Der Angreifer konvertierte den Großteil in ETH, da die Blockchain dezentral und schwer einzufrieren ist, was kurzfristigen Verkaufsdruck erzeugte.

Bei 328 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt selbst ein Rekordquartal mit 71 Prozent Gewinn den einzelnen Anleger nicht in die Kategorie der frühen Krypto-Vermögen. Die wirklich großen Renditen entstanden historisch dort, wo ein Projekt vor seinem allerersten Listing stand, auf dem Netzwerk, das gerade stärker wird.

Krypto News: Pepeto baut die Börse, die Ethereum-Trader sich gewünscht haben

Das Glamsterdam-Upgrade verdreifacht die Kapazität des Netzwerks, und genau auf dieser Infrastruktur entsteht ein Presale-Projekt, das Trader in den letzten Monaten still akkumuliert haben. Ein stärkeres Netzwerk macht alles wertvoller, was darauf aufgebaut wird.

PEPETO ist kein Maskottchen, sondern treibt PepetoSwap an, eine Börse, auf der Handel ohne Gebühren abläuft, und entscheidend, eine Börse für den gesamten Markt, alle Coins willkommen, nicht nur Meme-Coins. Was das bedeutet, liegt auf der Hand, denn jeder Trader, der Gebühren satt hat, wird zum Nutzer, und jeder Swap erzeugt Nachfrage nach dem Token, anstatt Geld an Gebühren zu verlieren. Lock-and-Mint-Technologie treibt die Brücke an, denn Vermögenswerte werden auf der Ausgangs-Chain gesperrt und auf der Ziel-Chain geprägt, eine saubere Verbindung zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana.

Die KI-Schicht prüft jeden Vertrag, bevor ein Swap abgeschlossen wird, und stoppt betrügerische Projekte, bevor sie Schaden anrichten. SolidProof hat die komplette Codebasis vor Beginn des Presales geprüft, und das abgeschlossene Audit gibt Käufern die Sicherheit, dass eine unabhängige Prüfstelle jeden Vertrag im System bestätigt hat. Das Team hinter dem Projekt vereint einen leitenden Ingenieur, der seine Erfahrung bei Binance gesammelt hat, und den Mitgründer des ursprünglichen PEPE-Tokens, der bereits bewies, dass ein Meme-Coin Milliardenbewertungen erreichen kann.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in diesen Presale, und die Runden schließen Tage vor dem geplanten Ende. Beinahe 50.000 Wallets halten bereits den Token, eine Zahl, die während des schwächsten Marktes der letzten Jahre gewachsen ist. Weil die Layer 2 die Sprache von Ethereum spricht, funktioniert jede Wallet und jede App der Hauptchain auch hier, während die Gebühren auf Centbeträge sinken und die Netzwerksicherheit erhalten bleibt.

Fazit

Das Rekordquartal mit 71 Prozent Gewinn beweist die Stärke des Netzwerks, doch bei 328 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die prozentualen Sprünge begrenzt. Die meisten Meme-Coins gehen mit nichts als Versprechen an den Markt, Pepeto geht mit allem, was bereits auf Ethereum aufgebaut wurde. Das Renditepotenzial, das vergleichbare Frühphasen-Projekte in der Vergangenheit gezeigt haben, spricht für sich, und die Runden schließen schneller als geplant. Wer jetzt handelt, positioniert sich vor dem ersten Listing, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie wenig Zeit dafür noch bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet das Glamsterdam-Upgrade für den Ethereum-Kurs?

Analysten sehen die Jahresspanne bei 2.596 bis 3.300 Dollar, falls das Mainnet im vierten Quartal wie geplant startet. Das Upgrade verdreifacht das Gaslimit auf 200 Millionen.

Was macht Pepeto als Ethereum-Presale besonders?

Pepeto bietet gebührenfreien Handel, eine Cross-Chain-Brücke und KI-Vertragsprüfung, alles bereits auf dem Netzwerk aufgebaut und von SolidProof vollständig auditiert. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.