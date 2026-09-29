München (ots) -Ob allergischer Ausschlag, geschwollener Insektenstich oder auffälliges Muttermal: seit August 2025 können SBK-Versicherte Hautauffälligkeiten über den Online-Hautcheck digital von Hautärztinnen und Hautärzten beurteilen lassen. Dafür werden Fotos und Angaben online übermittelt. Die ärztliche Einschätzung erfolgt digital. Ist eine persönliche Untersuchung notwendig, kann anschließend eine Behandlung in einer Partner-Praxis erfolgen. Die ersten Ergebnisse seit der Einführung zeigen, dass der digitale Versorgungsweg bei vielen Hautauffälligkeiten gut funktioniert: Mehr als 80 Prozent konnten direkt digital geklärt werden. Also z. B. durch die Vermittlung eines E-Rezepts oder die ärztliche Einschätzung, dass keine weitere persönliche Untersuchung notwendig ist - etwa bei einem unauffälligen Muttermal oder einem unkomplizierten Ausschlag. Auch die Rückmeldung erfolgt schnell: die durchschnittliche Antwortzeit lag bei 7,5 Stunden."Gerade bei Hautärztinnen und Hautärzten erleben viele Menschen, dass es schwierig ist, zeitnah einen Termin zu bekommen. Mit dem Online-Hautcheck schaffen wir einen zusätzlichen und niedrigschwelligen Zugang zu dermatologischer Expertise. Die Ergebnisse nach dem ersten Jahr zeigen, dass dieses Angebot angenommen wird und ein großer Teil der Anfragen direkt digital geklärt werden kann", erklärt Franziska Beckebans, Bereichsleiterin Kundenmanagement und Versorgung bei der SBK.Die Nutzerzufriedenheit fällt ebenfalls positiv aus. 86 Prozent der Befragten sind mit der ärztlichen Handlungsempfehlung zufrieden und die Bereitschaft der bisherigen Nutzerinnen und Nutzer das Angebot weiterzuempfehlen, ist hoch.Von Muttermal bis Akne - breites Anfrage-SpektrumDie über OnlineDoctor bearbeiteten Anfragen umfassen ein breites Spektrum dermatologischer Fragestellungen. Zu den häufigsten Krankheitsgruppen zählen Muttermale, entzündliche Hauterkrankungen, gutartige Hautveränderungen, Hautpilz und Akne."Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung unseres Angebots im Rahmen der Partnerschaft mit der SBK. Die Zusammenarbeit zeigt, wie digitale dermatologische Versorgung einen einfachen und schnellen Zugang zu fachärztlicher Expertise ermöglichen und gleichzeitig eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Versorgung darstellen kann. Diesen Weg möchten wir gemeinsam mit der SBK weiterentwickeln", sagt Marie-Luise Rentsch, Head of Partnerships bei OnlineDoctor.Digitale Versorgung als Ergänzung zur RegelversorgungAuch für die SBK zeigt der Online-Hautcheck, wie digitale Angebote die Versorgung sinnvoll ergänzen können: Sie schaffen einen unkomplizierten Zugang zu medizinischer Expertise, überbrücken oder verkürzen Wartezeiten und tragen dazu bei, die wertvollen Ressourcen im Gesundheitswesen gezielter einzusetzen."Nicht jede medizinische Fragestellung erfordert den ersten Schritt in eine Arztpraxis. Gerade bei Hautauffälligkeiten kann eine digitale Einschätzung häufig schnell klären, welcher nächste Schritt sinnvoll ist. Wo eine persönliche Untersuchung erforderlich ist, bleibt die Versorgung vor Ort selbstverständlich der richtige Weg. Genau dieses Zusammenspiel wollen wir mit unseren digitalen und hybriden Angeboten unterstützen", sagt Franziska Beckebans.Pressekontakt:Julia MederleStab UnternehmenskommunikationTel.: +49 89 62700-363Mobil: +49 151 64435743E-Mail: julia.mederle@sbk.orgOriginal-Content von: SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40635/6361671