DJ MÄRKTE USA/Steigende Renditen belasten die Wall Street

DOW JONES--Wieder anziehende Renditen drücken am Dienstagmittag (Ortszeit) auf die Stimmung an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index verliert 0,6 Prozent auf 51.169 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fällt um 0,3 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigen sich kaum verändert. Die Rendite 10-jähriger Papiere legt um 4 Basispunkte auf 5,28 Prozent zu. Dagegen geht es für die Ölpreise leicht nach unten. Sie liegen aber über ihren Tagestiefs. So reduziert sich ein Barrel der Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 103,68 Dollar.

Die Ölpreise geben aufgrund von Anzeichen für eine Erholung der Rohölexporte aus wichtigen Förderländern im Nahen Osten nach. Im September erreichten die Rohölexporte aus der Golfregion laut Daten von Kpler 80 Prozent des Vorkriegsniveaus. Unterdessen hat Saudi-Arabien nach einer Reparatur den Ölexport durch die Ost-West-Pipeline wieder aufgenommen, was auf eine sich verbessernde Versorgungslage hindeutet. "Dass die Ölpreise so hoch bleiben, dürfte an der Skepsis der Marktteilnehmer liegen, dass angesichts der angespannten Atmosphäre zwischen den Konfliktparteien dieses hohe Marktangebot nachhaltig sein wird", sagt Barbara Lambrecht, Rohstoffanalystin bei der Commerzbank.

Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für September. Der nach der Startglocke veröffentlichte Index des Verbrauchervertrauens für den September hat sich entgegen der Prognose einer leichten Erhöhung deutlicher abgeschwächt. Das Tempo bei Neueinstellungen, Entlassungen, Kündigungen und offenen Stellen hat sich im August dagegen kaum verändert, wie aus der Erhebung des Arbeitsministeriums über offene Stellen und Personalfluktuation hervorgeht.

Der Goldpreis holt einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf. Die Feinunze erhöht sich um 0,9 Prozent auf 4.152 Dollar. Ein kurzfristiger Anstieg bei Gold dürfte begrenzt sein, solange sich die US-Notenbank "im Inflationsbekämpfungsmodus befindet", so Carsten Menke von Julius Bär. Der Rückgang der Edelmetalle könnte sich jedoch in Grenzen halten, da er erwarte, dass die US-Notenbank die Zinsen seltener anheben werde, als derzeit an den Geldmärkten eingepreist sei.

Der Dollar baut seine Gewinne aus und steigt auf ein Zweimonatshoch. Der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Grund sind die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA bereits im nächsten Monat. Laut LSEG preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 73 Prozent für eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Oktober ein.

Im Fokus steht erneut der Sektor Künstliche Intelligenz (KI) mit dem geplanten Börsengang von Anthropic. Das Unternehmen hat seinen Umsatz zwar rasch gesteigert, verzeichnet jedoch gleichzeitig sich ausweitende Verluste, wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Einsicht in eine Kopie des Börsenprospekts von Anthropic berichtete. Anthropic plant laut dem Bericht, in den kommenden Jahren 518 Milliarden Dollar für seinen Bedarf an Cloud-, Rechen- und Infrastrukturleistungen auszugeben.

Dagegen hat OpenAI nach eigenen Angaben die Veröffentlichung seines KI-Modells der nächsten Generation aufgrund von Sicherheitsbedenken verworfen. Forscher hatten diese während interner Tests geäußert. Dies ist eines der bisher deutlichsten Anzeichen dafür, dass Fehlverhalten von Agenten den rasanten Fortschritt der Branche bremsen könnte.

Bei den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie um weitere 0,6 Prozent nach oben. Hier treibt weiterhin die Aufstockung des Aktienrückkaufs um weitere 150 Milliarden Dollar. Auch andere Chip-Werte zeigen sich mit Gewinnen. So legen Intel um 0,4 Prozent zu und Marvell verbessern sich um 4,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.168,98 -0,6 -312,53 51.481,51 S&P-500 7.662,98 -0,3 -20,71 7.683,69 NASDAQ Comp 26.791,03 -0,1 -29,35 26.820,38 NASDAQ 100 30.318,99 +0,1 +42,18 30.276,81 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,93 +0,00 4,96 4,90 5 Jahre 5,09 +0,02 5,11 5,04 10 Jahre 5,28 +0,04 5,29 5,20 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04 Uhr EUR/USD 1,1334 -0,3 -0,0036 1,1370 1,1361 EUR/JPY 178,49 -0,3 -0,4400 178,93 179,0200 EUR/CHF 0,9461 +0,0 0,0002 0,9459 0,9454 EUR/GBP 0,8577 +0,0 0,0001 0,8576 0,8574 USD/JPY 157,46 +0,1 0,1100 157,35 157,5600 GBP/USD 1,3209 -0,3 -0,0043 1,3252 1,3245 USD/CNY 6,703 -0,1 -0,0073 6,7103 6,7103 USD/CNH 6,709 -0,1 -0,0036 6,7126 6,7135 AUS/USD 0,6976 -0,5 -0,0038 0,7014 0,7017 Bitcoin/USD 83.066,95 -0,5 -442,25 83.509,20 83.056,63 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,44 -2,3 -2,16 92,6 Brent/ICE 103,68 -1,5 -1,60 105,28 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.152,44 +0,9 38,17 4.114,27 Silber 60,77 -0,3 -0,19 60,97 Platin 1.682,08 -2,0 -34,95 1.717,03 (Angaben ohne Gewähr) ===

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September 29, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)

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