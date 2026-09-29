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H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Torque ab



29.09.2026 / 18:45 CET/CEST

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LONDON, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften Torque Holdings Limited ("Torque" oder das "Unternehmen"), einen führenden britischen Anbieter von Omni-Channel-Fulfillment-Dienstleistungen, übernommen hat. Die Transaktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Torque abgeschlossen, das das Unternehmen weiterhin leiten wird. Torque bietet ausgelagerte Fulfillment- und Lieferkettendienstleistungen für ein breit gefächertes Spektrum an Premium- und wachstumsstarken Konsumgütermarken an. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Lagerhaltung und Fulfillment, Bestands- und Retourenmanagement sowie internationale Speditionsdienstleistungen, und bedient Kunden mit komplexen Anforderungen in den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel und Großhandel. Torque betreibt ein umfangreiches Netzwerk an Fulfillment-Standorten in ganz Großbritannien und hat langjährige Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut, gestützt auf einen Ruf für Servicegenauigkeit, Flexibilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das Unternehmen sieht erhebliche Chancen, seinen Kundenstamm zu stärken und auszubauen, indem es sein Dienstleistungsangebot erweitert, Kapazitäten ausbaut und internationale Fulfillment-Kapazitäten entwickelt - sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen. Dabei beabsichtigt Torque, das flexible, wertschöpfende Angebot, das es seinen Kunden bisher bereitgestellt hat, weiterzuentwickeln und durch den Einsatz von Lagertechnologie zu ergänzen. Stewart Firth, CEO von Torque, erklärte: "Wir freuen uns sehr, H.I.G. als unseren neuen Investitionspartner begrüßen zu dürfen. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat sich Torque durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden und die Bereitstellung flexibler, hochwertiger Lösungen für immer komplexer werdende Anforderungen in der Lieferkette einen Namen gemacht. H.I.G. teilt unsere Ambitionen für das Unternehmen und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Unternehmen sowohl in Großbritannien als auch international beim Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam in unsere Mitarbeiter und Kompetenzen zu investieren, unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und weiterhin die höchsten Servicestandards zu bieten, die unsere Kunden von Torque erwarten." Adam Taylor, Managing Director im Londoner Büro von H.I.G., erklärte: "Torque hat sich eine führende Position auf dem britischen Fulfillment-Markt erarbeitet, gestützt auf langjährige Kundenbeziehungen, ein differenziertes Dienstleistungsangebot und eine solide Wachstumsbilanz. Torque passt hervorragend zur Strategie von H.I.G., Partnerschaften mit hochwertigen Unternehmen einzugehen, bei denen wir unsere operativen Ressourcen, unser internationales Netzwerk und unsere M&A-Kompetenzen einsetzen können, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Stewart und dem Team und darauf, die Kunden von Torque bei ihrem Wachstum zu begleiten." Informationen zu Torque Torque ist ein führender britischer Anbieter von Omni-Channel-Fulfillment-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Premium- und wachstumsstarken Verbrauchermarken Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, Bestandsverwaltung, Kommissionierung und Verpackung, Retourenmanagement, Mehrwertdienste sowie internationale Spedition an. Torque betreibt ein Netzwerk von Fulfillment-Zentren in ganz Großbritannien und betreut Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel und Großhandel. Weitere Informationen finden Sie unter torque.eu . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, und verfolgt dabei einen flexiblen, betriebsorientierten sowie wertsteigernden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt:

Adam Taylor

Managing Director

ataylor@hig.com H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com



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